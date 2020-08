Lavare la verdura in lavastoviglie? Lo strano video condiviso su TikTok

Su TikTok è spuntato un video interessante, un metodo alternativo per lavare la verdura in lavastoviglie. Non ci credete? Ecco come fare!

Lavare frutta e verdura in lavastoviglie è possibile: spunta il video

Lavare la verdura in lavastoviglie può essere un metodo semplice per pulire i nostri ortaggi preferiti (e in realtà anche la frutta). Non ci credete? Su TikTok è spuntato un video che mostra come fare in maniera semplice e veloce.

Il video TikTok record di views: ecco come lavare gli ortaggi

Andiamo con ordine. Un’utente di TikTok ha stupito tutti pubblicando un video nel quale mostra un metodo alternativo per lavare la verdura: in lavastoviglie. Il suo nome è @smilelop ed è riuscita a fare oltre un milione di visualizzazioni grazie al breve video nel quale illustra come fare.

L’idea è molto semplice: basta riempire in maniera ordinata la lavastoviglie, caricando frutta e verdura. A questo punto, al posto del detersivo o della classica pastiglia lavapiatti, basta mettere un po’ di aceto di vino bianco nell’apposito contenitore e quindi avviare un ciclo di lavaggio.

Tutto qui? Sì. Vi sembra troppo semplice? Ovviamente il ciclo deve avvenire “a freddo”, altrimenti si rischia di cuocere frutta e verdura, con risultati semplicemente disastrosi.

La lavastoviglie è utile anche per cuocere il cibo!

In effetti, c’è chi utilizza questo metodo anche per bollire alcune verdure, in particolare le patate. C’è anche chi ne approfitta per bollire la carne, messa accuratamente sottovuoto.

La domanda, a questo punto, è una sola e molto semplice: perché lavare frutta e verdura in lavastoviglie e non a mano nel lavandino? In effetti un motivo valido non c’è, ma c’è da dire che se il video di @smilelop è riuscito a superare il milione di views, qualche spiegazione deve pur esserci!

In ogni caso, se avete problemi con la lavastoviglie, niente paura: ce li hanno anche alla corte reale britannica!

Photo Credits: Shutterstock