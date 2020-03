Le 5 migliori app per videochiamate di gruppo: gratis e facili da usare

In questo periodo di lontananza forzata da amici e parenti la tecnologia è un bene prezioso: ecco le 5 migliori app per videochiamate

Questi giorni di ‘clausura’ obbligata in cui non possiamo vedere amici e parenti, sono difficili da affrontare. Per fortuna la tecnologia viene in nostro soccorso e grazie ad essa oggi è possibile fare videochiamate di gruppo con facilità. Ecco le 5 migliori app gratis e facili da usare, per restare connessi con i vostri cari.

Le 5 migliori app per videochiamate di gruppo: gratis e facili da usare

Leggi anche: >> FINORA HAI SEMPRE RICARICATO IL CELLULARE IN MODO SBAGLIATO: IL TRUCCHETTO PER FAR DURARE DI PIÙ LA BATTERIA

Come avremmo affrontato questa quarantena senza tutte le comodità che la tecnologia ci ha messo a disposizione? Tra social network, app, e cellulari dotati di telecamera, stare in casa isolati fisicamente dal mondo è un pochino meno pesante. Perché uno sguardo all’esterno lo possiamo dare, possiamo rimanere informati e soprattutto possiamo vedere i nostri cari.

Dai compleanni online agli aperitivi virtuali, ecco le 5 migliori app per videochiamate di gruppo. Sono facili da usare e soprattutto gratis, adatte a telefoni IOS e Android ma anche per Windows e Mac. Tralasciando le classiche WhatsApp e Skype, che probabilmente già conoscerete e starete usando, andiamo a dare uno sguardo ad altre nuove possibilità.

Houseparty –

E’ una delle app che sta spopolando maggiormente. Consente di video chiamare fino a 8 persone in contemporanea mostrandole tutte in un’unica schermata. Utilizzabile sia da mobile che da desktop, occorre scaricare l’applicazione e registrarsi per utilizzarla. Quando i vostri amici sono online e disponibili per le chat video di gruppo, riceverete una notifica. Le videochiamate sono quindi aperte tra i vostri amici. Se volete renderle private e cioè non volete che qualcun altro dei vostri amici si unisca alla vostra conversazione, è bene bloccare la video call. Se gli utenti della chiamata sono solo 2, lo schermo verrà diviso simmetricamente a metà. Molto molto carina la resa!

Zoom –

Molto usato nell’ambiente business perché perfetto per videoconferenze, riunioni online, chat e collaborazione mobile, permette di chiamare fino a 100 persone contemporaneamente. E’ anche perfetto per le lezioni online. Non solo: potrete vedere tutte le facce di coloro che partecipano alla chiamata perché consente di mostrare tutti i partecipanti in un’unica schermata! Per chi non ha il programma, e non lo volesse scaricare, è possibile inviare un link per collegarsi dal web. Esiste una versione gratuita ed una a pagamento dell’applicazione. La gratuita limita il minutaggio della video chiamata a 40 minuti.

Hangouts –

E’ una delle app più usate nell’ambito lavorativo e la trovate sul browser di Google. La si può utilizzare sia da cellulare che da desktop. Per accedervi basta avere un account Google, attraverso il quale verrà creato un link per accedere alla chiamata e.. et voilà il gioco è fatto! Ottima da usare da computer, vi permetterà di connettere in un’unica videochiamata fino a 100 persone. Sullo schermo ve ne verranno mostrate però solo 4 alla volta: quelle che hanno parlato più di recente.

GoogleDuo –

E’ la versione Android di FaceTime. E’ già installata su tutti i dispositivi ma al contrario di quella fornita da Apple, non è automaticamente attiva: va aperta e configurata. GoogleDuo esiste anche in versione IOS e per PC. Potete videochiamare fino a 8 persone contemporaneamente. Attenzione: selezionate tutte le persone che faranno parte della videochiamata prima di cominciare perché una volta avviata non sarà possibile aggiungere utenti.

FaceTime –

Se avete tutti un dispositivo della famiglia Apple (che sia il computer, il telefono o l’Ipad) potete utilizzare FaceTime. Facilissima da usare, non dovete nemmeno complicarvi la vita nel cercare il sito per il download: è già installata nel vostro device. Permette di fare videochiamate di gruppo fino ad un numero di 32 persone. Che la festa abbia inizio!

Crediti foto@Shutterstock