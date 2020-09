Si possono congelare anche le banane, ma perché mantengano le loro qualità c'è un giusto metodo da seguire. Ecco come bisogna procedere

Le banane sono tra i frutti che si deteriorano con facilità se non consumate in breve tempo. C’è una buona notizia: come del resto altri tipi di frutta, possono essere congelate.

Le banane possono essere congelate? Si, ma segui questo metodo

Leggi anche:>> CONGELARE LE UOVA NELLO STAMPO DEL GHIACCIO: IL TRUCCO GENIALE

Quasi tutti i cibi possono essere conservati nel congelatore, ma affinché preservino le loro qualità, devono essere riposti in modo corretto. Vale anche per le banane: si possono congelare e possono essere conservate per 2/3 mesi, ma attenzione a come lo fate.

Innanzitutto non vanno congelate con la buccia né quando sono troppo mature o acerbe. Devono essere mature al punto giusto. Il metodo migliore è quello di congelarle a bastoncini. Prima disponetele su un vassoio coperto da carta forno e mettetele nel freezer. Poi una volta congelate, potete riporle negli appositi sacchetti frigo.

In questo modo, le banane conserveranno le loro qualità e potranno essere usate per tante sfiziose ricette: dai frullati al gelato, oppure le potrete mettere nello yogurt o addirittura realizzare una purea di banane.

Crediti foto@Shutterstock