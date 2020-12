Un sistema di posta pneumatica per inviare medicine e campioni da analizzare e robot fattorini: non è un film di fantascienza ma il più moderno ospedale d'Europa.

Un ospedale in cui dottori infermieri e pazienti interagiscono con i robot: non è un film di fantascienza ma una realtà in Norvegia. Si tratta dell’Akershus University Hospital di Lørenskog, un’ospedale universitario pubblico inaugurato nel 2008 ed ancora oggi è il più moderno di Europa.

L’ospedale in Norvegia sembra uscito da un film di fantascienza: come funziona

Utilizzare un sistema di posta pneumatico (tipo le capsule tra agenti a la Umbrella Academy per intenderci) per inviare gli esami del sangue o ricevere i medicinali. Una libreria intelligente, in grado di calcolare l’esatta dose di farmaco necessaria alla somministrazione e, tramite un mini robot, consegnarla a medici e pazienti.

Non ci troviamo in un film di Nolan o di Spielberg ma nell’ospedale universitario di Lørenskog, a est di Oslo. Una struttura avveniristica non solo per la sua architettura ma per l’integrazione della più avanzata robotica al sua interno. Ci sono voluti 4 anni per realizzarlo, e la firma è quella dello studio di architettura danese Arkitektfirmaet C. F. Møller (gli stessi che hanno progettato il villaggio Olimpico di Londra per i giochi del 2012).

Un video pubblicato dal tiktoker e infermiere @libsims ha mostrato alcuni momenti di routine all’interno dell’ospedale divenendo virale e raccogliendo oltre 2 milioni di visualizzazioni.

“Così noi prendiamo le uniformi” recita la scritta sul video che mostra come attraverso un touch screen e la lettura del badge, viene la divisa. Poi ci sono i robot fattorini che girano per i corridoi portando i materiali più pesanti, in grado anche di prendere l’ascensore da soli.

“Come tutti i grandi progetti di edilizia pubblica in Norvegia, l’Akershus University Hospital è stato costruito insieme a un progetto artistico speciale” si legge sul sito. All’interno si trova una collezione d’arte che comprende 12 opere tutte disponibili per chiunque si trovi lì.

Crediti foto@Shutterstock