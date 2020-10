Mele cotte deliziose? Non cuocerle nel forno, ma falle così

Volete cucinare delle ottime mele cotte ripiene ma il forno ve le lascia troppo umide? Ecco il metodo alternativo per farle venire straordinariamente deliziose!

Adorate le mele cotte ripiene ma volete farle venire davvero deliziose? Avete provato coi metodi più classici ma non siete soddisfatte del risultato? Niente paura! Ecco qualche consiglio alternativo su come ottenere delle mele cotte molto appetitose.

Mele cotte ripiene deliziose: ecco la ricetta

Andiamo con ordine. Le mele ripiene cotte al forno possono essere un interessante dessert, ma per farle venire davvero deliziose c’è bisogno di applicare qualche semplice trucchetto. Già di base si tratta di una ricetta fantastica, capace di trasformare un semplice frutto in un dessert dall’aria decadente, che sembra uscito da un film di Tim Burton.

Per realizzarlo non bisogna far altro che tagliare la calotta superiore dai nostri frutti, conservandola per richiudere le mele dopo averle farcite. Bisogna dunque svuotare completamente la parte interna delle mele, eliminando il torsolo e riducendo la polpa a pezzettini.

A questo punto basta unire ai nostri pezzetti di mela della granella di nocciola, di mandorla o di pistacchio, gli aromi che preferiamo (ad esempio arancia o cannella) e, per dare un tocco italiano alla ricetta, anche degli amaretti sbriciolati.

Il trucco per farle venire perfette? Non cuocerle in forno ma nella friggitrice ad aria!

A questo punto, le mele andrebbero richiuse ed infornate per circa 25 minuti a 190 gradi, ma attenzione: esiste un metodo di cottura decisamente migliore. Il classico forno da cucina, infatti, rischia di lasciare il centro del frutto pastoso e stracotto, oppure incredibilmente umido.

Il trucco per far venire le vostre mele ripiene cotte incredibilmente deliziose, quindi, è quello di cuocerle nella friggitrice ad aria invece che nel classico forno di casa. La friggitrice ad aria eliminerà infatti ogni forma di umidità, consegnandovi delle mele straordinariamente perfette!

In ogni caso, fate attenzione: una mela al giorno toglie il medico di torno, ma può anche essere letale!

foto: Shutterstock