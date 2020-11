Come mettere le pastiglie nella lavastoviglie? Il metodo corretto

Mettere le pastiglie nella lavastoviglie può sembrare un’operazione ridicolmente semplice, ma a sbagliare ci vuole un attimo: ecco qual è il metodo corretto per farlo.

Sul web si è scatenato un aspro dibattito su una questione che mai avremmo pensato potesse essere così controversa: come mettere le pastiglie nella lavastoviglie seguendo il metodo corretto. La risposta, a quanto pare, non è scontata come sembra e ha generato una serie di discussioni…

Il video virale sulla lavastoviglie: è questo il metodo giusto?

Andiamo con ordine. Su TikTok ha fatto la sua comparsa un video virale nel quale un uomo mostra il metodo ‘corretto’ per mettere le pastiglie nella lavastoviglie.

Nel video, che conta più di 4 milioni di views, viene praticamente mostrato che la pastiglia della lavastoviglie andrebbe messa nella sezione più piccola del dispenser e non, come tanti di noi fanno, nella sezione più larga.

“Chi lo sapeva? – ha commentato l’autore del video – l’ho fatto sempre male”.

Nei commenti, si sono scatenate tantissime persone, con molti che si sono mostrati assolutamente stupiti riguardo al fatto che quello sia il modo corretto di inserire le pastiglie nella lavastoviglie.

“Sembra proprio che io abbia sempre sbagliato tutto – ha commentato un utente – e infatti mi chiedevo perché i miei piatti non sono puliti”. E un altro ha confermato: “Ho vissuto tutta la mia vita in una menzogna”.

Qual è la verità? Come mettere le pastiglie in lavastoviglie nel modo giusto

Tutto meraviglioso, se non fosse che non mancano commenti di persone che considerano completamente errato il metodo mostrato nel video, ma qual è la verità?

La realtà è che mettere la pastiglia nel modo giusto può avere un impatto sulla pulizia dei piatti. E sbagliare potrebbe danneggiare la lavastoviglie. La verità è che nel video viene mostrata una lavastoviglie che ha probabilmente più di 5 anni e che, quindi, non è stata studiata per le pastiglie “3 in 1” di oggi. Per questo motivo, il dispenser è separato in più sezioni e quella più piccola è la sezione del pre-lavaggio.

Pertanto, nonostante il video, il modo giusto per mettere la pastiglia in lavastoviglie è quello di disporla nella sezione del dispenser più larga…

foto: Shutterstock