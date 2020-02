La Nasa cerca nuovi astronauti, annuncio di lavoro su Twitter: i requisiti

L’amministrazione Trump ha obiettivi spaziali ben precisi e molto ambiziosi da realizzare nel 2024 e nel 2030 e la NASA si sta muovendo di conseguenza: si cercano infatti nuovi astronauti per una missione sulla Luna e una su Marte, la fase di reclutamento è aperta.

Su Twitter l’agenzia spaziale statunitense ha pubblicato un post in cui leggiamo: “Hai bisogno di spazio? Abbiamo il lavoro che fa per te”.

L’AD Jim Bridenstine ha fatto sapere:

“Stiamo celebrando il nostro ventesimo anno di presenza sulla Stazione Spaziale Internazionale, e siamo in procinto di inviare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna entro il 2024. Per la manciata di donne e uomini altamente specializzati , che assumeremo per unirsi al nostro corpo di astronauti, è un momento straordinario per essere un astronauta. Stiamo chiedendo a tutti gli Americani, con i giusti requisiti, di candidarsi a partire dal 2 marzo

I requisiti per i nuovi astronauti sono piuttosto specialistici: oltre ad avere cittadinanza americana, infatti, è richiesta una laurea magistrale in ingegneria, matematica o medicina, bisogna compilare – e superare – un questionario online di circa due ore, aver accumulato un migliaio di ore di volo pilotando jet e ancora avere almeno due anni di esperienza in questo campo.

