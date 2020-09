Il trucco per non far appannare gli occhiali quando si indossa la mascherina

La mascherina è uno dei metodi più efficaci per proteggere se stessi e gli altri dal Covid-19 ma per chi è costretto a portare gli […]

La mascherina è uno dei metodi più efficaci per proteggere se stessi e gli altri dal Covid-19 ma per chi è costretto a portare gli occhiali è un problema non da poco. Capita spesso infatti di ritrovarsi a non vedere un bel niente a causa della condensa che appanna le lenti. Ma se volete sapere come non far appannare gli occhiali quando si porta la mascherina, siete nel luogo giusto per imparare un nuovo trucco!

Mascherina e lenti appannate: il dilemma di chi porta gli occhiali

Procediamo con ordine. Nel corso della pandemia e del lockdown (e poi con la riapertura), tutte le persone che portano gli occhiali hanno avuto in qualche modo con questo annoso problema. Quando si entra in un negozio o si va semplicemente in giro per le vie della città, a causa della mascherina gli occhiali tendono ad appannarsi.

La soluzione per non far appannare gli occhiali quando si indossa la mascherina, fino ad ora, non si trovava da nessuna parte. C’era chi suggeriva di tenere la mascherina stretta ed aderente sul naso, in modo da impedire all’aria espirata di raggiungere le lenti. E c’era anche chi si era ormai rassegnato a pulire gli occhiali ogni trenta secondi.

Infine, qualche impavido temerario ha provato ad andare in giro senza occhiali, rischiando di andare a sbattere un po’ ovunque. Insomma, non proprio il quadro più esaltante.

Il metodo per non far appannare gli occhiali quando si porta la mascherina

Eppure la soluzione esiste, ed è molto più semplice (ed economica) di quanto non si possa pensare: occorre solo un po’ di sapone per piatti, meglio se ecologico e biodegradabile. Basta metterne una goccia sulle lenti degli occhiali, dalla parte interna, ed espanderlo con un dito per tutta la loro ampiezza. L’azione del sapone impedirà alla lente di appannarsi, regalandoci una vista perfetta anche quando mettiamo la mascherina.

Un metodo estremamente semplice per non far appannare gli occhiali quando si porta la mascherina! Potete crederci? Fateci sapere se funziona!

