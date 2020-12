La voglia di non fare niente continua ad essere presente nelle vostre giornate? Tra le responsabili c'è la quarantena

Quante volte vi è capitato di essere assaliti da un senso di pigrizia, stanchezza, che vi ha portato a dire di non aver voglia di fare niente? Tra le cause c’è anche la quarantena.

Non hai voglia di fare niente? Colpa della quarantena

La pandemia che stiamo vivendo ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e lavorare. Se per alcuni il lockdown è stato un’occasione per riappropriarsi di spazi temporali prima sconosciuti, per altri è stato tutto il contrario. Prima quando venivamo sopraffatti dalla voglia di non fare niente e dalla stanchezza, davamo la colpa alle mille cose che avevamo da fare e al poco tempo a disposizione per farle.

La quarantena ci ha portato a ricalibrare le nostre giornate e il modo di usufruire del nostro tempo, ma per alcuni non ha rappresentato la possibilità di avere più tempo per fare nuove attività. Leggere i libri che da tempo sono sullo scaffale, imparare una nuova lingua, ampliare le proprie conoscenze.

Il detto dice ‘volere è potere’ e quindi se non siete riusciti prima a trovare le energie e l’entusiasmo per fare queste cose, non vi verrà ora.

Avere più tempo a disposizione, non avere la giornata scandita da una routine, può lasciare disorientanti. Inoltre la quarantena ha portato le persone in moltissimi casi ad essere molto più connessi alla rete, alla ricerca di un contatto con gli altri. E in un batti baleno la giornata è quasi terminata e noi non abbiamo fatto quello che avremmo voluto. Il senso di colpa e frustrazione è dietro l’angolo. Ma a tutto questo c’è un rimedio.

Ascoltatevi. Ascoltate i vostri desideri, le vostre necessità e rispettate voi stessi. Se non avete voglia di fare una cosa, non c’è niente di male; provate però a spegnere il computer o il tablet o il telefono e concedetevi del tempo per voi. Vedrete che troverete la vostra strada.

