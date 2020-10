Cambio di stagione, 6 oggetti da avere per farlo in pochi minuti

Vi siete chiesti quali sono gli oggetti più utili da avere per fare un cambio di stagione? Ecco come ottenere un armadio ordinato senza alcuno stress!

I primi freddi vi hanno colto di sprovvista e vi siete ritrovati a dover rifare gli armadi in maniera totalmente disorganizzata? Non sapete da dove cominciare e avete bisogno di una mano? Ecco una breve lista degli oggetti più utili per fare il cambio di stagione!

Forse sì, credevamo che l’estate durasse per sempre. E invece il momento di fare il cambio di stagione è arrivato inesorabile e terribile come ogni anno: per fortuna, però, qualcuno ha saputo ideare alcuni semplici oggetti che possono tornare utili nel momento di rifare gli armadi. E qualora vi accorgeste di avere qualcosa di troppo in casa, esistono alcune piattaforme che permettono di disfarsi degli abiti usati!

Cambio di stagione, 6 oggetti utili: le grucce a scomparsa

Partiamo dalle basi: le grucce appendiabiti. Non ne abbiamo mai troppe e spesso ne utilizziamo alcune di bassa qualità. Il trucco, però, c’è: utilizzare grucce multiple, alle quali poter appendere tutti gli abiti di cui abbiamo bisogno.

Ne esistono alcune, a scomparsa, che possono essere messe in un armadio o addirittura appese ad una parete per recuperare tutti gli spazi possibili ed immaginabili, specie se avete una casa molto piccola.

Cambio armadio ordinato con gli organizer per cassetti

Un altro problema quando si fa il cambio di stagione è sistemare gli oggetti nei cassetti secondo criteri utili e organizzati. Per farlo, c’è un semplice trucco: acquistare degli organizer divisori. Ne esistono di plastica e soprattutto in tessuto, lavabili.

Come si usano? Niente di complicato. Basta metterli nei nostri cassetti per creare tanti piccoli utili scomparti per riporre tutto ciò che ci serve. Tornano particolarmente utili quando si parla di intimo.

Sacchetti sottovuoto per abiti per riporre quello che non usiamo più

Per mettere a posto quello che non usiamo più dopo un cambio di stagione, alcuni degli oggetti più utili sono senz’altro i sacchetti per riporre sottovuoto i nostri abiti, ma anche asciugamani, accappatoi, piumini, coperte e lenzuola!

Comodissimi anche per mettere più roba in valigia in caso di viaggio, consentono di risparmiare moltissimo spazio!

Come mettere a posto le scarpe in maniera ordinata?

Se il vostro problema sono invece le scarpe, sappiate che la soluzione esiste! Se siete stanchi di vederle sparire per sempre sul fondo delle scarpiere dei vostri armadi, non vi resta che procurarvi qualche portascarpe regolabile!

Grazie ad un meccanismo molto semplice, riuscirete a recuperare spazio, a non rovinare le scarpe e ad avere un guardaroba molto più ordinato!

Riporre le borse in maniera ordinata? Il trucco sono i portaborse in polietilene!

Dopo questo cambio di stagione dovete rimettere a posto le borse estive, quelle che siete sicure di non usare più fino alla prossima primavera? Niente paura, esiste un modo per riporle senza schiacciarle né rovinarle, preservando il loro aspetto e la loro forma!

Esistono infatti dei portaborse in polietilene che possono essere riposti in maniera molto semplice dentro il vostro armadio, sfruttando gli spazi verticali ed evitando alle borse di invadere tutti gli spazi o di perdersi in mezzo a meandri di vestiti!

Cambio di stagione, gli oggetti utili: il libro di Marie Kondo

Vero e proprio must di chi vuole tenere in ordine in maniera semplice e organizzata, il libro di Marie Kondo Il magico potere del riordino potrebbe cambiare le vostre vite grazie ad un metodo che garantisce l’ordine e l’organizzazione degli spazi domestici, condito di filosofia zen.

Non ci credete? Eppure milioni di persone in tutto il mondo sembrano estremamente soddisfatte dei consigli di questo libro… non resta che provare per un cambio di stagione senza stress!