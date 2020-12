Una casa di pan di zenzero per celebrare i 30 anni del film di Natale per eccellenza: Mamma ho perso l'aereo.

Cosa c’è di più natalizio di un bel film a tema e dei biscotti di pan di zenzero? Tra i film che non possono mancare in questo periodo dell’anno c’è ‘Mamma ho perso l’aereo’, e per celebrarne i suoi 30 anni la Disney ha fatto realizzare una casa interamente edibile.

Oltre 300 ore per preparare questa incredibile casa di pan di zenzero

Un modo originale ed estremamente natalizio quello che la Walt Disney Company ha scelto per festeggiare i 30 anni di uno dei film di Natale per eccellenza. Era infatti il 1990 quando al cinema arrivò ‘Mamma ho perso l’aereo’ diretto da Chris Columbus e interpretato da Macaulay Culkin che all’epoca aveva solo 10 anni. Non si trattava del primo film di Culkin ma fu quello che lo lanciò nel firmamento delle star.

In occasione del trentennale, Disney Uk ha chiesto alla food artist Michelle Wibowo di realizzare in pan di zenzero la casa dei McCallister.

Un’opera straordinaria, che ha richiesto oltre 300 ore di lavoro e curata nei minimi dettagli. 63 alberi, 33 finestre, 14 scatole per la pizza, i protagonisti del film in miniatura.. c’è persino la casetta sull’albero.

Il film è disponibile sulla piattaforma Disney+, a noi non resta che augurarvi buona visione in compagnia di un biscotto di pan di zenzero e magari una bella tazza di cioccolato caldo!

Crediti foto@kikapress