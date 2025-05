Scopri quali segni zodiacali saranno messi alla prova dalla Luna delle fragole di giugno 2025: tensioni emotive, conflitti interiori e sfide personali in arrivo.

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2025, il cielo si accenderà con la Luna delle fragole, uno degli eventi più suggestivi dell’anno. Ma dietro la sua bellezza si cela un’energia potente, che potrebbe destabilizzare alcuni segni zodiacali. Questa luna piena in Capricorno non è solo simbolo di cambiamento stagionale: porta con sé riflessioni profonde, tensioni interiori e sfide emotive, soprattutto per chi è più sensibile all’influenza lunare.

Il Cancro, primo fra tutti, sarà chiamato a confrontarsi con un conflitto tra esigenze personali e responsabilità familiari o lavorative. Essendo opposto al Capricorno, il segno governato da questa luna, il Cancro potrebbe sentirsi sotto pressione, più fragile e vulnerabile.

Anche per il Capricorno stesso non sarà un momento facile: il plenilunio nel proprio segno lo costringerà a rimettere in discussione obiettivi e strategie. Chi appartiene a questo segno potrebbe provare un senso di stanchezza o inadeguatezza, ma sarà anche spinto a fare chiarezza e riorganizzare le priorità.

Altri segni che potrebbero risentire dell’energia intensa della Luna delle fragole sono Bilancia, Sagittario e Toro. La Bilancia, governata da Venere, potrebbe vivere malumori e incomprensioni nei rapporti affettivi. Il Sagittario potrebbe sentirsi frenato, come se gli impegni quotidiani tarpasse le ali. Il Toro, invece, avvertirà un bisogno improvviso di sicurezza, accompagnato da dubbi su lavoro e stabilità economica.

Questa luna, dolce nel nome ma severa nell’effetto, invita tutti a guardarsi dentro, ma per alcuni sarà una vera prova di equilibrio tra ciò che si è e ciò che si vuole diventare.

LEGGI ANCHE:– Cosa ci rivela la misteriosa luna piena delle fragole dell’11 giugno 2025? Scopri la sua magica influenza sulla tua vita!