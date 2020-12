Pancake: semplici e buoni si possono decorare con diversi condimenti sfiziosi come quelli suggeriti da Vintro

Tra le tradizioni culinarie importate da altri paesi c’è quella dei Pancake. Dolce tipico americano per la colazione, sono facili da preparare e possono essere conditi con diverse marmellate e salse. Per essere fedeli alla tradizione originale andrebbe messo lo sciroppo d’acero, ma ci sono varianti che sono altrettanto sfiziose e buone come quella consigliata da Vintro (link).

Pancake, il condimento che non ti aspetti: una mela e muscovado

Nel centro commerciale Maximo a Roma si trova il ristorante Vintro cocktail bar in cui poter degustare oltre allo street food e alle colazioni classiche anche l’American Breakfast e American Brunch. Marzia Margheriti, ci ha svelato la ricetta per fare degli eccezionali pancake usando un condimento diverso dal solito: mela e muscovado.

Il muscovado è una variante dello zucchero di canna, cui viene aggiunta una percentuale di melassa. Vediamo come procedere per realizzare il condimento.

Ingredienti e procedimento

1 mela dolce e croccante (la Fuji è l’ideale)

1 nuoce di burro

Zucchero muscovado (in alternativa va bene quello classico di canna)

Cannella q.b.

Brandy q.b.

Lavate bene la mela e, senza sbucciarla, tagliatela a spicchi e poi a tocchetti. In una padella ben calda, sciogliete una noce di burro un poco di zucchero e quindi aggiungete la mela, lo zucchero di canna e una spolverata di cannella. Lasciate andare qualche secondo e sfumate con il brandy fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Servite caldo sul vostro pancake, ma sappiate che è ottima anche sul gelato alla crema!

Se abbondate con le dosi, e quindi fate una marmellata più abbondante, potete lasciarla riposare una notte in frigorifero, così che si rapprenda. Poi prendete degli stampi da crostata e foderateli con della pasta sfoglia (anche quella già pronta che si trova nei supermercati va bene). Riempite quindi gli stampi con la marmellata e coprite cn la sfoglia. Prima di metterli in forno, con una forchetta bucherellate la parte superiore così che durante la cottura il calore possa penetrare meglio. Infornate a 180°C per 20 minuti.

Quindi sfornate le crostate e servitele con del cioccolato bianco che potete sciogliere al microonde, oppure con il tipico sciroppo d’acero o se proprio siete dei super golosi una combinazione di nutella e burro di arachidi. Marzia consiglia anche l’abbinamento marmellata e burro d’arachidi.

Se non amate cucinare, allora vi consigliamo di andare a provare questa gustosa ricetta direttamente da Vintro presso il centro commerciale Maximo a Roma!

Crediti foto@VINTRO