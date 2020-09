Pancake ricetta veloce, come prepararli in 20 minuti

Volete preparare dei gustosi pancake con una ricetta rapida e gustosa? Ecco il metodo per cucinarli in casa in soli venti minuti! LEGGI ANCHE: Mangi poco a colazione? Rischi di ingrassare, meglio una colazione abbondante --> https://www.lolnews.it/benessere/colazione-abbondante-fa-dimagrire-fa-bene/

Amate i pancake e vorreste prepararli (e soprattutto mangiarli) tutti i giorni? Di tanto in tanto vi coglie una voglia improvvisa di queste straordinarie frittelle americane, magari con la vostra marmellata o crema spalmabile preferita? Nessun problema: abbiamo la ricetta veloce per preparare i pancake in soli 20 minuti. Non ci credete? Provatela con noi!

Fare i pancake in casa: la ricetta veloce per prepararli in 20 minuti

Non saranno i più classici dei dolci italiani, ma i pancake sono sempre deliziosi, capaci di regalarci qualche momento di avvolgente dolcezza ogni volta che decidiamo di coccolarci con loro. Prepararli non è certo complicato, ma abbiamo scovato una ricetta veloce per preparare i pancake in soli 20 minuti.

Gli ingredienti per preparare 5 pancake:

1 uovo grande;

250 ml di latte;

200 gr farina;

2 cucchiai di olio di semi;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

50 gr di zucchero;

1 pizzico di sale.

Il procedimento veloce per preparare 5 pancake

Raccolti tutti gli ingredienti, il procedimento è molto semplice. Innanzitutto, riscaldate una padella antiaderente. Nel frattempo, mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti liquidi: uovo, latte, olio di semi. In un’altra ciotola, setacciate la farina insieme al lievito per dolci.

Con uno sbattitore elettrico, mescolate tutti gli ingredienti, fino a che non otterrete una pastella densa ed omogenea. In genere non ci vuole più di un minuto.

A questo punto, ungete leggermente la padella calda, quindi con un mestolo versate la pastella formando dei dischetti di circa 8 cm di diametro.

Quando il dischetto comincia a presentare bollicine in superficie, giratelo con una paletta di legno e proseguite la cottura dall’altro lato per un altro minuto.

A questo punto, la ricetta veloce per i pancake è completa: serviteli impilati con burro e marmellata, non ve ne pentirete!

Photo Credits: Shutterstock