Quella strana passione segreta di Elisabetta II prima di diventare Regina

A 94 anni ancora non smette di stupire: la Regina Elisabetta, prima di assumere il ruolo che detiene da decenni, ha sviluppato una inconsueta passione “da maschio” diventando il simbolo di indipendenza e emancipazione femminile ai tempi della II Guerra Mondiale

Regina Elisabetta II scandalosa da giovane, l’insolita passione “da maschio”

Nei suoi 94 anni di vita, la Regina Elisabetta II è stata testimone di tanti importantissimi avvenimenti della storia con la “s maiuscola”, ha preso decisioni importanti, indicato la via, incoraggiato i suoi sudditi a non mollare e visto le donne crescere e emanciparsi rispetto al padre o al marito.

Lei stessa ha incarnato questo tipo di ideale, ma se pensiamo che le sue conquiste siano piovute dal cielo, ci sbagliamo di grosso: determinata ad affermare la propria volontà, sin da quando aveva 18 anni, infatti, ha infatti sviluppato una insolita passione per una ragazza, per giunta di rango reale, scontrandosi persino con l’amato padre, Re Giorgio VI.

Regina Elisabetta II, l’impresa compiuta durante la II Guerra Mondiale

Sua Maestà, che oggi sfoggia tailleurs in tinta con guanti, cappellini e borsetta, da giovanissima adorava le auto e si divertiva a cambiare le gomme o risolvere problemi al motore: in realtà era molto più di un divertimento… La Regina Elisabetta II fu la prima donna ad arruolarsi nella British Army dopo aver partecipato ad un corso di addestramento tenuto dall’Auxiliary Territorial Service per diventare meccanico.

Il bizzarro soprannome per Sua Maestà prima di diventare Regina

L’ATS reclutò all’epoca della Seconda Guerra Mondiale lei e altre 190 mila giovani patriote pronte a fare il loro dovere e lasciare un contributo alla Storia.

Lillibeth – ecco un altro record raggiunto – è stata la prima della sua famiglia a ricoprire un ruolo nei servizi militari facendo carriera: da sottotenente, infatti, arrivò ad essere comandante junior prima di dedicarsi agli impegni come Regina.

Più che mai azzeccato il soprannome che i giornali dell’epoca le affibbiarono: “Princess Auto Mechanic”, un’immagine decisamente diversa rispetto a quella che offre da qualche decennio a questa parte anche se fino a un paio di anni fa non era insolito vederla sfrecciare con la sua auto per le campagne intorno a una delle sue residenze!

Foto@Kikapress