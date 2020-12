Un trucco semplicissimo vi aiuterà a non avere più problemi con la pellicola trasparente. Lo svela un video su TikToK

Quante volte trovandovi a dover usare la pellicola in cucina siete ammattiti e vi siete innervositi? Niente paura, in vostro soccorso arriva un video su TikTok: mettetela in freezer prima di usarla e tutta sarà più facile.

Pellicola trasparente, dovresti metterla in frezeer prima di usarla

Sembra basti veramente poco per riuscire ad utilizzare la pellicola trasparente senza alcuna difficoltà. Un video divenuto virale e pubblicato su TikTok mostra che riponendo la confezione di pellicola nel congelatore, tutte le difficoltà spariranno. Un trucco semplicissimo che ha sorpreso gli utenti che seguono @officialtiktoknurse.

Dietro a questa intuizione si cela una spiegazione scientifica. Come ha fatto notare Rachael Ray Mag il freddo eliminerebbe l’elettricità statica che rende più facile mettere le mani sulla pellicola e usarla.

Potete mettere la scatola della pellicola nel congelatore il giorno prima dell’utilizzo oppure riporla sempre lì invece che nel cassetto. Il freddo la renderà più facile da usare e al tempo stesso la velocità con la quale si scalda permette di avere un ottima aderenza sugli oggetti. Non resta che provare!

