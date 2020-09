Portamascherina Selecta Oro che si trasforma in due bracciali: originale idea regalo

Selecta Oro, che ha ideato il Portamascherina Ottimista, una classica ed elegante catena alla quale è possibile agganciare ogni tipo di mascherina!

Il Covid-19 è un nemico dal quale dobbiamo proteggerci ogni giorno tramite semplici regole: lavarci spesso le mani, mantenere le distanze di sicurezza e soprattutto indossando correttamente la mascherina. Ma vi siete mai chiesti se esista un supporto per tenere la mascherina nel modo più sicuro anche quando la possiamo togliere, magari per prendere un caffè o per mangiare al ristorante?

LEGGI ANCHE: — Idee regalo originali in tempo di COVID: cose che non pensavi esistessero e che desidererai subito

Selecta Oro: arriva il Portamascherina Ottimista

La soluzione esiste e, anzi, accompagna la nostra voglia di sicurezza con uno stile tutto suo. Ci ha pensato Selecta Oro, una storica azienda 100% italiana, che da trent’anni produce gioielli e articoli di bigiotteria distribuiti in tutto il mondo.

Selecta Oro ha infatti ideato il Portamascherina Ottimista, una classica ed elegante catena alla quale è possibile agganciare ogni tipo di mascherina grazie a due appositi moschettoni. È un portamascherina “ottimista” perché anche in questo periodo difficile l’azienda ha voluto lanciare un segnale di forte speranza, augurandosi che il Covid-19 si trasformi presto soltanto in un vecchio ricordo.

Il Portamascherina Selecta Oro: un’idea regalo originale

È possibile tenerlo al collo come un laccetto, oppure toglierlo ed agganciarlo al polso, in quanto creato appositamente per trasformarsi in un meraviglioso bracciale, sia nella variante da donna che in quella unisex! Si tratta di una originale idea regalo attuale e in linea con i tempi, adatta praticamente per tutti.

Il Portamascherina Ottimista di Selecta Oro è un classico rollò a maglie lucide rotonde, al quale è possibile abbinare qualsiasi ciondolo vogliate, al fine di dargli un nuovo aspetto e rinnovarlo ad ogni occasione con un tocco personale. Un modo per renderlo ancora più esclusivo, trasformandolo secondo i propri stile, gusto ed umore. Un accessorio semplice e prezioso, del quale sappiamo già di non poter fare a meno.