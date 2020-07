Harry chiede aiuto, il piano segreto con Kate Middleton

Il Principe Harry si trova in grave difficoltà in America e Meghan non gli permette di tornare: ecco il piano segreto da attuare con Kate Middleton per ritrovare armonia con William e la Royal Family

Il Principe Harry è solo, ha bisogno di Kate Middleton

Da tempo oramai non vediamo Harry felice e spensierato come un tempo: il divorzio dalla Famiglia Reale e la fuga a Los Angeles hanno certamente rafforzato la moglie Meghan – oramai avviata ad una proficua carriera di conferenziera – ma messo in secondo piano e indebolito il Principe.

Una fonte anonima ha infatti fatto sapere al Sun che Harry “è passato dal sentirsi eccitato per la sua nuova vita, al sentirsi interiormente tormentato”.

In uno dei più recenti video (quello sul Commonwealth e gli “errori del passato”) è apparso intrappolato in un ruolo secondario, in cui spicca soltanto l’ex attrice di Suits: triste e infelice per la lontananza dal padre Carlo e per i rapporti sempre più tesi col fratello, sembra che il Duca del Sussex abbia intenzione, secondo rumors targati New Idea, di mettere in atto un “piano segreto” con la complicità di Kate Middleton.

Harry e Kate, l’alleanza che potrebbe risolvere tutti i problemi della Royal Family

Un tempo il Principe e la cognata erano inseparabili: si sono conosciuti quando lui aveva solo 19 anni e spesso si divertivano ad allearsi per prendere in giro William. Tuttavia l’arrivo di Meghan ha sconvolto i loro bellissimi equilibri e messo quasi del tutto fine alla loro genuina amicizia.

Al momento Kate è il membro della Royal Family più amato dai sudditi e sa bene che non può permettersi di deludere la Regina: il suo compito deve essere quello di supportare il futuro erede al trono William e dare un’immagine sempre perfetta.

Harry ha bisogno di tornare a Londra e riabbracciare i suoi cari, ma Meghan lo ostacolerebbe in tutti i modi: è qui che entra in gioco la cognata Kate Middleton, con cui starebbe riallacciando i rapporti al fine di sbloccare l’impasse familiare e rendere il ritorno del secondogenito di Carlo e Diana a corte il più soft possibile.

Se la Middleton riuscirà in questa impresa diplomatica di far nuovamente riavvicinare William e Harry, allora sì che non avrà più alcun problema di rivalità con Meghan e il popolo la amerà ancor di più, forse tanto quanto ha amato Lady Diana.

Foto@Kikapress