Hai questi 6 problemi nella vita? Allora sei un genio assoluto

Vuoi sapere se sei molto intelligente? Un genio in un mondo che spesso non lo comprende a pieno: se hai questi 6 problemi, allora sei un vero nerd, mettiti alla prova

L’intelligenza non si misura soltanto basandoci sul nostro quoziente intellettivo; esiste anche una intelligenza emotiva, un atteggiamento proattivo che ci porta a sfruttare al massimo ogni opportunità e avere successo, una sana botta di fortuna dettata da una intuizione fugace ma in generale essere molto intelligenti comporta problemi relazionali e non solo.

Il tipico nerd, infatti, vive spesso in un mondo che non lo comprende a pieno, talvolta sperimenta la solitudine e può risultare una persona ostica.

Sei un genio assoluto? Vediamo se anche tu hai questi 6 problemi nella vita!

Sei una persona che pensa molto più di quanto parla? Tendenzialmente chi è molto intelligente ha un’attività cerebrale molto sopra alla media che spesso si traduce in un atteggiamento distaccato e introverso in un contesto di socialità

Odi le chiacchiere da bar? Parallelamente intrattenere conversazioni sul tempo o su altri banali argomenti quotidiani può risultare difficoltoso per i cervelloni che hanno la sensazione di sprecare tempo piuttosto che dedicarsi a libri, calcoli e pensieri filosofici!

Hai pochi amici e sei un asociale? Avere una ristrettissima cerchia di confidenti che riconosci come tuoi simili e degni della tua compagnia è tipico dei nerd che fanno fatica a uscire dal proprio mondo e intrattenere rapporti amicali basati sulla leggerezza, la spensieratezza e – ancora una volta – sulle chiacchiere da bar.

I problemi della vita che solo uno molto intelligente può capire

Ti annoi subito a lavoro? Anche la propensione a perdere interesse verso il proprio impiego è legata ad una intelligenza fuori dal comune poiché il cervello delle persone molto intelligenti ha costante bisogno di essere allenato, sottoposto a sfide e messo alla prova.

Ti blocchi e non cogli l’attimo? Proprio perché i geni pensano molto e ponderano ogni cosa prima di prendere una decisione, spesso si ritrovano a non riconoscere una grande opportunità e non cogliere l’attimo. Il motto “Carpe diem” per le persone molto intelligenti è solo sinonimo di ansia!

Fai fatica a innamorarti? L’ultimo aspetto che distingue una persona molto intelligente dalla media risiede in effetti nella difficoltà a trovare l’amore e con esso la persona giusta: molti geni risultano impacciati, generalmente la loro autostima non è elevata e, poiché sono persone che pensano tanto, la spontaneità non è il loro forte.

Eppure non sanno di risultare affascinanti agli occhi degli altri per via dell’alone di mistero che si crea intorno a loro!