Arriva l’estate e, con lei, anche la temuta “prova costume”. Tre parole che ogni anno risuonano tra social, media e pubblicità, trasformando un semplice gesto – indossare un costume – in un esame a cui sottoporre il proprio corpo. Dietro questa espressione si nascondono ansie, pressioni sociali e un’intera industria costruita sulla promessa di trasformazioni lampo. Ma se ci fosse un modo per rimettersi in forma senza cadere in diete estreme o allenamenti estenuanti?

Una risposta interessante arriva dal Giappone. Si chiama Tabata, un metodo di allenamento ideato dal dottor Izumi Tabata negli anni ’90 per migliorare le performance degli atleti di pattinaggio. È una forma di HIIT – allenamento ad alta intensità – basata su un meccanismo semplice ed efficace: 20 secondi di sforzo massimo alternati a 10 secondi di pausa, ripetuti per 8 volte. In soli 4 minuti, si stimola il metabolismo e si attiva l’intero corpo.

Il vantaggio? È un esercizio breve ma intenso, perfetto per chi ha poco tempo ma vuole ottenere risultati. Inoltre, il metodo Tabata genera un forte effetto EPOC, ovvero un consumo di ossigeno post-allenamento che prolunga la fase di bruciare calorie anche ore dopo aver terminato l’esercizio.

Allenarsi quindi sì, ma con intelligenza e gentilezza verso il proprio corpo. E se 10 o 20 minuti di Tabata al giorno, uniti a una dieta equilibrata e uno sguardo più morbido verso noi stessi, fossero la chiave per arrivare all’estate in forma – fisica e mentale?

Foto: Shutterstock