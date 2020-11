Pulire le fughe del pavimento senza fatica: il prodotto insolito da usare

Esiste un metodo per pulire le fughe pavimento senza fatica: ecco il semplice trucchetto e il prodotto insolito da utilizzare per farlo!

Quante volte vi siete accorti che le fughe tra le mattonelle del vostro pavimento di casa sono disastrosamente sporche? Polvere, residui e detriti di ogni tipo vanno infatti ad accumularsi proprio lì, rendendo estremamente fastidiosa ogni operazione di pulizia. Niente paura però! Per pulire le fughe pavimento senza fatica esiste un metodo facile facile che può semplificare ogni operazione!

Pulire le fughe pavimento senza fatica: ecco il metodo magico



Il trucchetto – manco a dirlo – arriva ancora una volta da TikTok, dove è diventato virale un video che illustra come pulire le fughe del pavimento con la minor fatica possibile.

Innanzitutto, bisogna procurarsi un gel per la pulizia del wc, un prodotto piuttosto inusuale al di fuori del bagno, ma che in questo caso farà sicuramente al caso vostro!

Il metodo per togliere lo sporco dalle fughe del pavimento con uno spazzolino

Per ottenere una pulizia profonda, non bisogna far altro che mettere il gel proprio sulle fughe. Poi, c’è da farlo riposare, lasciandolo agire per almeno 5 minuti.

Poi, con uno spazzolino da denti, bisogna soltanto strofinare il gel sulle stesse fughe e quindi risciacquare! Il risultato è davvero stupefacente e il vostro pavimento tornerà a splendere come non aveva mai fatto prima!

Si tratta di un trucchetto davvero semplice che, grazie all’intuizione di @cynthiasierra071 ha in brevissimo tempo fatto il giro del mondo, lasciando a bocca aperta anche tanti maniaci delle pulizie, che non immaginavano potesse esistere un sistema tanto semplice per pulire le fughe del pavimento di casa senza alcuna fatica!

Photo Credits: Shutterstock