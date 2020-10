Regali aziendali Natale: 6 idee originali

Siete alla ricerca di idee originali per i vostri regali aziendali in vista di Natale 2020? Siete nel posto giusto! Scopriamole insieme!

Regali aziendali originali per Natale 2020: ecco 6 idee originali

L’autunno è sempre più inoltrato e Natale si avvicina: avete pensato ai gadget e regali aziendali da regalare ai vostri dipendenti? Anche se quest’anno il Covid-19 mette a rischio la nostra classica maniera di festeggiare il Natale, l’occasione ci dà anche una serie di nuove idee originali. Non ci credete? Andiamo a scoprirle insieme!

Regali aziendali originali per Natale 2020: il Portamascherina Ottimista

Vero e proprio must è il Portamascherina Ottimista, ideato da Selecta Oro. Si tratta di una classica ed elegante catena alla quale è possibile agganciare ogni tipo di mascherina grazie a due appositi moschettoni. È un portamascherina “ottimista” perché anche in questo periodo difficile l’azienda ha voluto lanciare un segnale di forte speranza, augurandosi che il Covid-19 si trasformi presto soltanto in un vecchio ricordo.

Un’idea originale per i vostri regali aziendali per Natale: è possibile tenerlo al collo come un laccetto, oppure toglierlo ed agganciarlo al polso, in quanto creato appositamente per trasformarsi in un meraviglioso bracciale.

La cravatta che si trasforma in mascherina

Se state cercando qualcosa di elegante per i vostri regali aziendali di Natale, arriva la cravatta che si trasforma in mascherina. Si chiama Vatinn’ ed è stata realizzata dall’azienda napoletana Ulturale.

Disponibile in numerose varianti e realizzata completamente in seta, all’occorrenza si trasforma dall’immancabile accessorio di ogni abito elegante in una ben più sicura mascherina.

L’igienizzante per device

Se siete alla ricerca di un gadget che davvero può essere utile a tutti in vista del prossimo Natale, ecco l’igienizzante per device. Smartphone, tablet e similari possono diventare il covo di batteri e virus: meglio quindi igienizzarli ogni volta che si può!

Tante aziende hanno messo a punto delle soluzioni, tra cui Agency Srl, che propone come gadget aziendale un mini kit igienizzante per device, che può essere portato con sé praticamente ovunque per sanitizzare lo smartphone ogni volta che ce n’è bisogno.

Il contenitore per pranzo antibatterico

Un’altra ottima soluzione per i vostri regali aziendali per Natale 2020 può essere un contenitore per pranzo antibatterico e personalizzabile. AbcGadgets ne ha messo a punto uno personalizzabile con logo.

Si tratta di uno speciale lunch box con set di posate incluso, che permette di consumare il proprio pranzo al sicuro, anche fuori casa!

Niente più plastica: ecco la matita che diventa una pianta

Se invece avete a cuore l’ambiente, perché non pensare ad un semplice regalo dai risvolti ecologisti? Un gruppo di studenti del MIT ha ispirato l’imprenditore danese Michael Stausholm, che ha lanciato Sprout: una matita biologica al 100% che si trasforma in una pianta.

Al posto della gomma ha una capsula contenente dei semi che può essere piantata direttamente in un vaso, germogliando entro tre settimane!

Il cubo che si trasforma in piantina

Infine, per i vostri gadget per dipendenti o regali di Natale 2020, c’è anche un’altra idea green: il cubo che si trasforma in piantina. Lo producono diverse aziende, tra cui AbcGadgets, che propone Eco-Woody. Si tratta di un cubetto di legno che contiene dei semi e che può essere tenuto comodamente in ufficio.

Basta innaffiarlo per coltivare in maniera molto semplice alcune piccole piantine di Campanella Rampicante, Girasole, Calendula o Tagete nano.

Foto: Shutterstock