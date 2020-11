Regali di Natale, dimmi che segno è e ti dirò che regalo fare

Avete mai pensato di scegliere i vostri doni natalizi in base al segno zodiacale di chi lo riceve? Un metodo personalizzato, originale e simpatico!

Scegliere i regali di Natale in base al segno zodiacale

Siete alla ricerca dei doni natazili perfetti ma non sapete come orientare la vostra scelta? Niente paura! Avete mai pensato di scegliere i vostri regali di Natale in base al segno zodiacale di chi li riceve? Si tratta di un metodo originale ma simpaticissimo per agevolare le vostre scelte… perché non provare, magari facendosi aiutare dalla nostra guida?

Ariete: tenace come i prodotti L’Occitane

L’Ariete è un segno di fuoco preciso, testardo e tenace. Scegliere un dono per persone nate sotto questo segno può non essere semplice, sebbene il regalo natalizio perfetto deve essere qualcosa di estremamente essenziale, capace di colpire al punto.

Perché quindi non orientare la vostra scelta su un Kit Regalo Natalizio de L’Occitane? Un esempio è il meraviglioso Kit Albero di Natale Trattamento Mandorla, che contiene un olio doccia, una crema mani e un Concentré de Lait in un esclusivo cofanetto a forma di abete! Il prezzo è di soli 12,50 €!

Toro: un regalo spiritoso per i romantici più fedeli

Scegliere i regali di natale in base al segno zodiacale può essere arduo anche per il Toro, segno contraddistinto dall’attaccamento e dalla fedeltà. In questo caso occorre un regalo molto personale.

Cosa c’è di meglio di una parure copripiumino a due piazze, magari a tema natalizio e con federe coordinate? Un prodotto divertentissimo lo offre Kasanova a 29,90 €, con tanto di stampa raffigurante Babbo Natale e signora che lascia spazio alla coppia per i volti veri e propri.

Gemelli: scegliere i regali di Natale in base al segno zodiacale

Impulsivi, volubili, ambiziosi: stiamo parlando dei Gemelli! Un segno zodiacale peculiare e sempre attento alle novità. Ragion per cui bisogna stare estremamente attenti nella scelta di un regalo di Natale.

In genere i Gemelli amano le novità, e per questo un bell’albero di Natale già addobbato con luci può essere la scelta giusta… vi sembra troppo convenzionale? Niente paura… l’abete di Kasanova è dotato di un innovativo sistema bluetooth per regolare il sistema luci integrate tramite un semplice smartphone (e al ritmo della vostra musica preferita!). Il prezzo di vendita è di 79,95 €.

Per il Cancro un regalo sensibile e affettuoso

I nati sotto il segno del Cancro sono dolci e premurosi, sensibili e affettuosi… Sbagliare il regalo per loro è quasi impossibile: vanno matti per la cura del proprio corpo!

È per questo motivo che i regali di Natale perfetti per i nati sotto il segno zodiacale del cancro sono i prodotti de L’Occitane. Un meraviglioso cofanetto natalizio è il Kit Stella di Natale Trattamenti Karité, venduto a 12,50 €. La confezione, a forma di stella, contiene crema mani, sapone e Crema Ultra Riche Karité.

Leone: forte e determinato come le birre d’abbazia di Hopt

Il Leone è forte e determinato, ma in fondo è un romantico dal cuore tenero. Con lui talvolta bisogna cercare di rompere un muro invisibile, dimostrando tutto il vostro affetto. E cosa c’è di meglio di farlo davanti a un bel bicchiere di birra?

Per Natale, Hopt.it presenta un meraviglioso cofanetto di 12 birre trappiste d’abbazia, una selezione autentica proveniente dai migliori monasteri del Belgio che seguono l’antica tradizione brassicola. Il prezzo? 29,95 euro!

Vergine: il kit perfetto per chi ama la precisione

Il segno della Vergine è noto per l’estrema precisione che tende a mostrare in ogni momento, nonostante la sua natura estremamente gentile. E allora perché non regalarle qualcosa di nuovo, come il kit Out-of-the-Box messo a punto dal SIDI (Swiss Institute for Disruptive Innovaton).

Si tratta di una scatola con tutto l’occorente per la coltivazione di un bonsai, un vero e proprio albero di Natale personale. Al contempo, per ogni oggetto acquistato, sarà piantato un albero nella foresta amazzonica. Un modo per fare anche del bene alla natura.

Bilancia: scegliere i regali di Natale in base al segno zodiacale

Eterni vanitosi e irrimediabili narcisi, i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia meritano regali di Natale che assecondino questa loro incontrollabile vena… e allora non c’è di meglio de L’Occitane, con il Duo Baci&Abbracci Karité Bergamote…

Si tratta di una piccola sorpresa da appendere all’albero di Natale, contenente una crema mani e un balsamo labbra al prezzo di 16,50 €.

Scorpione: Natale Kasanova con Benedetta Rossi

Serio ed autorevole, chi nasce sotto il segno dello Scorpione ha spesso una vena creativa nascosta… anche in cucina. E allora perché non fargli passare un Natale speciale grazie alla collaborazione tra Benedetta Rossi e Kasanova?

Benedetta Rossi apparecchia le tavole Kasanova per le feste, regala consigli per mise en place originali, allestimenti decorati e dettagli curati che sanno aggiungere atmosfera al più ricco e tradizionale menù dell’anno…

Meraviglioso è il set piatti dolce Albero di Natale: un bellissimo servizio piatti per il dolce o la frutta per 4 ospiti. In porcellana, con bordo rosso e decoro natalizio al centro, è in vendita a 16,90 €.

Sagittario: lo spirito di avventura si accende con Horca Myseria

I nati sotto il segno del Sagittario hanno uno spirito di avventura davvero fuori dal comune! Provetti esploratori, per loro Horca Myseria ha pensato a un bellissimo regalo di Natale!

Il famoso tour operator permette di regalare un corso online per conseguire la patente nautica! Il massimo per chi adora l’avventura, che in questo modo potrà finalmente diventare comandante!

Capricorno: pragmatico come una birra fatta in casa

Il Capricorno ha un innato pragmatismo, ma è anche affidabile ed ironico. Perché allora non affidare loro un bel kit per produrre la birra in casa?

Hopt.it presenta un simpaticissimo kit di base per preparare ben 4 litri di birra, con una possibilità di successo del 100%. Il kit contiene tutta l’attrezzatura e gli ingredienti necessari: malto, lievito, luppolo e zucchero al prezzo di 39,90 €.

Acquario: scegliere i regali di Natale in base al segno zodiacale

Anche l’Acquario è un segno zodiacale che ama la libertà, per cui è molto facile intuire i regali di Natale che predilige: i viaggi! Ebbene, Horca Myseria non offre soltanto la possibilità di regalare corsi per ottenere la patente nautica, ma anche di donare un buono natalizio per permettere a dolci metà, amici e parenti di visitare un paradiso di onde, spiagge, sole, tuffi, baie incontaminate.

Non bisogna far altro che andare sul loro sito e acquistare direttamente online un tagliando che va da 30 a 300 euro, in grado di contribuire in tutto o in parte al pagamento di viaggi e crociere!

Pesci: romanticismo e tradizione con il Natale Eataly

Ultimo ma non ultimo, il segno dei Pesci ama il romanticismo e le tradizione. E cosa c’è di meglio di festeggiare il Natale in famiglia insieme ai propri cari, magari con prodotti di qualità Eataly? Proprio così. La nota azienda di food d’eccellenza propone tutto il necessario per organizzare un meraviglioso Natale tra pochi intimi con i suoi pack…

Ad esempio “Il menù della casa” da 29,90 € contiene davvero tutto il necessaire, dallo stinco alla pasta, dai torroncini ai biscotti! E che dire del pack “Buoni propositi” da 39,90 €, il vero e proprio sogno per i golosi che adorano i dolci e le fragranze natalizie!