Avete notato che la Regina Elisabetta, anche durante l’emergenza Covid-19, ha sempre sfoggiato un’acconciatura perfetta? C’è lo zampino di un parrucchiere personale? No, ecco svelato il segreto dei capelli ben sistemati

Regina Elisabetta, come fa ad avere sempre i capelli perfetti?

Agli inizi di aprile, in piena emergenza Coronavirus, la Regina Elisabetta si è mostrata alla nazione in tutta la sua stoica pacatezza rassicurando i sudditi che uniti ce la faremo e che la scienza è dalla nostra parte. Se molti si sono soffermati sulla spilla o sull’abito (ECCO IL MESSAGGIO IN CODICE NASCOSTO NEL LOOK DI SUA MAESTÀ), c’è chi invece ha fatto caso ai capelli.

In tutte le occasioni in cui è apparsa in tv o è stata paparazzata durante questo lungo lockdown, l’arzilla 94enne ha sempre avuto capelli perfetti: c’è lo zampino di un parrucchiere personale a Buckingham?

Il sospetto che Sua Maestà non abbia rispettato le regole imposte dal Governo centrale resta, tuttavia il Daily Express plaude alla Regina per essersi saputa reinventare anche come hair stylist di se stessa.

Sua Maestà, il trucco per avere sempre l’acconciatura a posto

Ebbene, i parrucchieri in Inghilterra hanno l’obbligo di restare chiusi almeno fino al 15 giugno prossimo e siccome Elisabetta II ha sempre dato per prima il buon esempio, nessun parrucchiere ha avuto accesso a corte o nella sua residenza di campagna: per trucco e capelli, infatti, ci ha pensato da sé e il risultato – dobbiamo ammetterlo – è invidiabile!

Al Sun un insider ha svelato:

“La regina si è acconciata i capelli per anni a Balmoral, durante le vacanze estive ed è abituata a farlo. Si lava, si asciuga e si aggiusta i capelli da sola ed è anche molto brava! Ha fatto molta pratica, dunque sa esattamente cosa fare. È tipico di lei restare calma e fare le cose al meglio”.

Al momento Lillbeth si trova nella tenuta di Windsor e non nella sua residenza estiva, ma non si è persa d’animo e, come tutti, si è adeguata alle nuove esigenze comunitarie.

Regina Elisabetta capelli, chi è il suo parrucchiere di fiducia

Quando anche nel Regno Unito tutto tornerà alla normalità, Sua Maestà potrà rivedere il suo parrucchiere di fiducia: è sempre lo stesso da 23 anni, si chiama Ian Carmichael e fa parte del Royal Victoria Order per volontà della regina.

L’unica volta che l’hair stylist ha fatto trapelare qualcosa in più sul suo speciale impiego a palazzo, ha detto:

“Di tutte le mie clienti la regina è senz’altro la mia preferita. Ha dei capelli meravigliosi”.

Foto@Kikapress