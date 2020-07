Vuoi rinnovare casa a costo zero? Il trucco delle foto

Vi siete mai chiesti se sia possibile rinnovare casa a costo zero? Esistono tanti trucchetti che con una spesa davvero esigua vi daranno risultati sorprendenti!

A volte rinnovare casa è un tormento snervante e costoso: ma se vi dicessimo che esistono dei modi semplici e funzionali per riuscire a farlo a costo zero? Proprio così! L’importante è lasciar andare la fantasia, in modo da ottenere il miglior colpo d’occhio possibile e risultati che potrebbero farvi rimanere a bocca aperta! E poi chissà, magari dare alla vostra casa l’aspetto di una villa VIP!

LEGGI ANCHE: — Prova a pulire casa un’ora al giorno: ecco cosa succede al tuo organismo e perché vivrai meglio

Rinnovare casa a costo zero? Ecco qualche semplice trucco!

Il primo passo per rinnovare casa a costo zero è riutilizzare quello che già si ha. Il primo negozio al quale rivolgersi è infatti la nostra stessa dimora, i cui mobili e oggetti possono tornare utili in tante maniere diverse!

Pensate ai mobili. Provate a cambiare la loro disposizione, a sfruttare gli angoli e a vederli da un nuovo punto di vista. Riposizionarli è una delle maniere più facili e veloci per cambiare l’aspetto di una stanza, rendendola più luminosa qualora si riescano a sfruttare gli spazi giusti!

Un altro semplice trucchetto è quello di mettere una cesta di frutta in un angolo della cucina, oppure una piccola pianta sui tavoli o i mobiletti delle altre stanze. E – perché no? – un piattino svuota tasche?

Riorganizza le foto e la libreria per dare un nuovo aspetto a casa tua!

Uno dei trucchi più semplici ed economici per rinnovare l’aspetto di casa è quello di utilizzare le foto in maniera creativa. L’ideale è di appenderle scambiando le cornici tra quelle che già avete e, di tanto in tanto, stampare qualche nuova immagine che possa dare alla casa un aspetto sempre nuovo.

Infine, se avete delle librerie in vista, siate creativi! Disponete i libri in modi non del tutto convenzionali. Di lato, impilati, divisi per colore… le combinazioni sono praticamente infinite!

Foto: Shutterstock