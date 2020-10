Riscaldamento termosifoni, come risparmiare con i fogli d’alluminio

Se vi chiedete come risparmiare sul riscaldamento di casa arriva un trucco molto semplice! Bastano alcuni fogli di alluminio per aumentare il rendimento dei termosifoni!

L’arrivo dei primi freddi è spesso sinonimo di caldo accogliente di casa, ma i riscaldamenti accesi sono spesso una delle quote più alte sui nostri conti, quindi che male c’è a cercare qualche trucchetto per risparmiare un po’? Sembra difficile ma in realtà è più semplice di quanto normalmente non si creda! Ecco una breve guida che ci insegna come risparmiare sul riscaldamento e sui termosifoni di casa!

Come risparmiare sul riscaldamento di casa?

Se vi chiedete come fare per risparmiare sul riscaldamento di casa e sui termosifoni, siete nel posto giusto! Innanzitutto, c’è da stare attenti alle temperature, monitorandole costantemente. Spesso, infatti, si alza troppo il livello dei caloriferi, quando una temperatura di 18-20 gradi è più che sufficiente. Un trucco semplice, che vi permette non solo di abbassare l’importo delle bollette, ma anche di dare una mano all’ambiente riducendo le emissioni di CO2.

Se tutto ciò non dovesse bastarvi, ricordatevi di un semplice principio della fisica: il calore si riflette! È per questo che può essere molto utile l’installazione di pannelli riflettenti tra il termosifone e la parete, specie se avete dei caloriferi incassati nelle pareti.

Il loro utilizzo riduce notevolmente la dispersione del calore, facendolo appunto riflettere all’interno delle stesse mura di casa. Come? Vi sembra un’operazione costosa? Sappiate che esiste un’alternativa a basso costo alla portata di tutte le tasche.

Il trucco dei fogli d’alluminio dietro il termosifone aumenta il rendimento dei caloriferi!

Per realizzarla bastano dei semplici fogli d’alluminio (la classica carta stagnola da cucina). Metterli dietro al termosifone causa lo stesso effetto riflettente dei ben più costosi pannelli, aumentando di fatto il rendimento dei caloriferi.

Insomma, un trucco semplice ed immediato che vi permette di risparmiare notevolmente sul riscaldamento sfruttando la termodinamica. Provateci anche a casa e fateci sapere se funziona! Siamo certi che ne rimarrete incredibilmente soddisfatti!

Photo Credits: Shutterstock