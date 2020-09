Sardegna, case a 1 € a pochi km dalla sabbia dorata di Bosa Marina

Sapevate che si possano comprare case con solo 1 euro ad un passo dalle splendide spiagge di Bosa Marina, in Sardegna? Ecco l'iniziativa del comune di Montresta, che permette di assicurarsi un’abitazione ad un prezzo davvero simbolico!

Avete mai pensato che si possano acquistare delle case con solo 1 euro, e per di più in Sardegna? Non temete, non si tratta di una truffa ma di un’iniziativa di alcuni comuni, tra cui quello di Montresta, che permette di assicurarsi un’abitazione ad un prezzo davvero simbolico!

Montresta: il comune della Sardegna che vende le case a 1 euro

Andiamo con ordine. Montresta è un piccolo comune di circa 400 abitanti, in provincia di Oristano, nell’antica regione della Planargia. Dista 38 chilometri da Alghero, 56 chilometri da Sassari, 78 chilometri da Oristano ed è molto vicino alla meravigliosa spiaggia di Bosa Marina (circa mezz’ora di automoobile).

Il Comune ha deciso di rivalorizzare il centro storico e far fronte allo spopolamento (che sta colpendo molte località del Sud Italia e della Sardegna) proprio con l’iniziativa “case a 1 euro”. In questo modo, sarà possibile ripristinare gli immobili del centro storico abbandonati o in condizione di degrado, ridando loro vita, sia facendoli diventare abitazioni che piccole attività commerciali o di ricezione turistica.

Quali sono le condizioni per comprare una casa al prezzo di un euro?

Queste case, di proprietà di privati che manifestano la volontà di disfarsene sono messe a disposizione degli interessati che faranno richiesta. Gli acquirenti hanno alcuni obblighi legati alla ristrutturazione e\o restaurazione degli immobili, da effettuare obbligatoriamente entro un periodo di tre anni. L’obiettivo è quello di tornare a far vivere il piccolo comune, popolandolo con famiglie e piccole imprese.

Attualmente il progetto è ancora in fase di reperimento delle case da destinare alla vendita al prezzo simbolico di 1 euro, ma sul sito del comune di Montresta è possibile trovare ulteriori informazioni, con la precisazione che nelle prossime settimane saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.

Photo Credits: Shutterstock