Siete rientrati tardi a casa e tutto quello che avete per cena è un pollo congelato? Ecco come scongelare la carne velocemente in modo semplice.

In cucina i prodotti congelati sono, a volte, una manna dal cielo; ma come scongelare il pollo ad esempio se si ha poco tempo a disposizione? The Kitchn ha sperimentato vari metodi fino a trovarne uno semplice sicuro e che ne mantiene inalterate le qualità.

Scongelare il pollo velocemente, il metodo più semplice

Trovarsi a preparare una cena all’ultimo minuto può capitare, e avere qualcosa nel congelatore potrebbe risultare una mossa vincente. Ma come scongelare ad esempio velocemente il pollo? Se avete un microonde il programma defrost potrebbe essere quello che fa per voi; ma può capitare che la consistenza di questa carne diventi un po’ gommosa.

Il metodo corretto per scongelare la carne, è quello di passarla dal freezer al frigorifero. E’ il più sicuro e naturale per evitare la formazione di batteri, ma richiede anche un po’ di tempo. La regola è un’ora per ogni etto, ma se dovete scongelare un pollo intero vi serviranno più di 24 ore.

The Kitchn ci viene in soccorso e propone un metodo semplice che richiede poco tempo: immergerlo in acqua fredda. Mettete il pollo ancora avvolto con la confezione in cui lo avete congelato (o usate un sacchetto a chiusura ermetica) in una ciotola e copritelo completamente con acqua fredda. Dopo 30 minuti cambiate l’acqua. Per 500 gr. di carne dovrete fare questo procedimento due volte; se si tratta di 1,5 kg impiegherete tre ore.

Una volta scongelato con questo metodo, dovrete cuocere tutta la carne prima di riporla in frigo.

