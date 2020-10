Starbucks, le tazze a tema Halloween vanno a ruba, ecco il motivo

Grande trovata di Starbucks, che con le tazze a tema Halloween ha di nuovo avuto un enorme successo: ecco per quale motivo.

Starbucks è una di quelle aziende che spesso viene presa ad esempio per il suo marketing virale e, anche quest’autunno, ha avuto una trovata meravigliosa con le tazze a tema Halloween che stanno già andando completamente a ruba. Ma cosa ci sarà mai dietro questo successo? Quale sarà mai la verità?

Ecco la nuova tazza autunnale di Starbucks

Andiamo con ordine. Siamo ai primi di ottobre e la catena di caffetterie più famosa del mondo ha cominciato a pensare ad Halloween. Per questo motivo, ha cominciato a distribuire una serie di tazze a tema, con su impresso un motivo in bianco e nero dall’effetto mosaico.

Fin qui nulla di straordinario, se non fosse che le tazze a tema Halloween di Starbucks hanno una caratteristica che sta facendo letteralmente impazzire i fan dell’azienda: si illuminano al buio, diventando fluorescenti e mettendo in risalto una serie di disegni dedicati alla notte delle streghe.

Starbucks: il successo delle tazze a tema Halloween

Oltre a questa tazza, però, Starbucks ha deciso di immettere sul mercato anche una serie di sei tazze riutilizzabili che, come quella a tema Halloween, si illuminano nel buio. Fin qui tutto molto interessante, se non fosse che queste tazze particolari messe in vendita dalla catena fondata a Seattle stanno avendo tanto successo. Forse anche troppo.

In pratica, tazze e bicchieri a tema Halloween sono sempre più rari nei punti vendita della caffetteria, mentre è facile trovarli nei circuiti on line dedicati alla vendita di oggetti usati, come il noto sito di aste web e compravendita tra privati eBay.

Inutile dire che i prezzi sono lievitati e per una singola tazza Starbucks a tema Halloween c’è chi arriva a chiedere anche 50 dollari…

foto: Shutterstock