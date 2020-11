Tavola di Natale, come apparecchiarla: gli errori da evitare e le tendenze del 2020

Tavola di Natale: vi chiedete come apparecchiarla? Ecco le tendenze e gli errori da evitare per la cena natalizia 2020!

Manca quasi un mese a Natale e, come ogni anno, tra regali, amici e parenti arriva un dilemma sulla nostra tavola: come apparecchiarla? Quali sono le tendenze di questo 2020? E quali sono invece gli errori da evitare?

Tavola di Natale: ecco come apparecchiarla

Il dilemma, dicevamo, è sempre dietro l’angolo. La tavola di Natale va preparata seguendo uno stile classico o moderno?

Ovunque vada il vostro gusto personale, il consiglio è quello di prestare attenzione alle tendenze senza tuttavia dimenticarci del galateo. Ce lo ricorda anche Coin, che sul suo sito offre tutto ciò che serve per la preparazione di una tavola di Natale perfetta: dalle posate ai bicchieri, dalle decorazioni ai tovaglioli.

Dove va messo il tovagliolo sulla tavola di Natale?

Apparecchiare non è difficile ma bisogna sapersi districare con le regole: piatto al centro, coltelli e cucchiai a destra, forchetta a sinistra. Bicchieri non lontano dal coltello. Posate da dessert in orizzontale, in cima al piatto.

E il tovagliolo?L’errore più comune è quello di mettere il tovagliolo sotto le posate: bisogna evitarlo assolutamente! Il tovagliolo va messo all’estrema sinistra, accanto alle forchette. In caso di mancanza di spazio, va bene anche a destra… ma solo se non utilizzate il cucchiaio!

Centrotavola natalizio: gli errori da evitare

Come regola generale, bisogna inoltre evitare di accumulare troppa roba in mezzo al tavolo: piatti, contenitori, bicchieri, bottiglie, cestini del pane… qualora l’atmosfera cominci a farsi “affollata”, meglio mettere tutto su un carrello a parte. Al centro del tavolo, meglio optare per un elegante centrotavola, cuore dell’intero evento e centro d’attrazione per gli ospiti.

Una buona base è quella offerta dal centrotavola in vetro metallizzato di Coin, da decorare in base allo stile scelto per la vostra tavola (e adattabile a tutti i colori).

La scelta della tovaglia natalizia 2020

Una volta deciso come decorare il centrotavola e qual è il suo tema, non vi resta che dedicarvi alla scelta di una bella tovaglia natalizia, che riprenda i colori da voi scelti. La tovaglia di tendenza in questo 2020 può essere sia bianca che colorata, ma deve assolutamente rispettare certi dettagli.

Innanzitutto deve cadere di almeno 30 cm per lato ed essere di lino, cotone o fiandra. Se preferite un tema allegro e familiare sono da prediligere i toni verdi e rossi. Qualora invece vogliate mantenere un’atmosfera più elegante, meglio optare per l’accostamento bianco-rosso o bianco-oro: colori che donano alla tavola luce ed eleganza senza tuttavia farla diventare eccessivamente fredda.

L’importante è quindi scegliere tovaglie natalizie con stampe eleganti, come quelle di Coin: realizzate in twill di cotone e presenti in tutte le forme e i colori del periodo. Bellissima la tovaglia con Paesaggio Europa, che riprende un candido panorama natalizio con tanto di renne, pupazzi di neve e case innevate.

I bicchieri-segnaposto dorati: una splendida idea

Anche Kasanova offre un Natale scintillante a tema dorato, capace di portare il magico spirito delle feste in tutte le stanze della nostra casa, proponendo soluzioni elegantissime per la vostra tavola! Dai piatti alle posate, dalle elegantissime tovaglie alle alzatine e ai centrotavola, tutto è programmato per venire incontro ai vostri gusti, riuscendo a catalizzare ogni emozione al massimo.

Vanno in questo senso i bicchieri a riflessi lucenti con bordi e lettere dorate, raffinati e preziosi, che possono essere utilizzati come segnaposto utilizzando le iniziali di tutti i commensali. In vendita a soli 2,90 € a bicchiere, hanno capacità di 375 ml e sono lavabili in lavastoviglie!

Tavola di Natale 2020: ecco come apparecchiarla per i bambini

La tavola di Natale e come apparecchiarla possono invece essere dei bei problemi per quanto riguarda i bambini.

Minimo Impatto, però, ha trovato una soluzione con il Kit Party Ecosostenibile per 100 persone. Al prezzo di soli 27,70 € sarà possibile portarsi a casa tutto l’occorrente per dare anche alla tavola dei più piccoli un meraviglioso aspetto natalizio: piatti in polpa di cellulosa, bicchieri in pla, tovaglioli in carta riciclata e posate di legno!

Un abbinamento perfetto lo si ottiene con un tagliere per aperitivo in legno di abete, in vendita al prezzo di 4,51 €: ecologico e consigliato per presentare in modo elegante i vostri sfizi, come la frutta secca e il finger food!

Tavola per i bambini? Meglio fiabesca!

Per i bambini sono perfetti anche i piatti fiabeschi offerti da Kasanova: un meraviglioso set di quattro piatti a tema soldatini. Interamente in porcellana, presentano un bel bordo verde e un giocoso decoro natalizio al centro.

Sono l’ideale per arricchire la tavola dei bambini, ma anche per gustare i dolci più classici del Natale come una bella fetta di pandoro o di panettone. Kasanova li offre sul proprio sito web al prezzo di 16,90 € a set.