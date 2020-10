Stanchi di preparare le uova strapazzate sempre allo stesso modo? Da TikTok arriva un nuovo metodo per prepararle, semplice e divertente

Le uova strapazzate sono un piatto buono e semplice da realizzare ma, alla lunga, possono risultare un po’ ‘banali’ nella loro realizzazione. Dal web arriva un’idea divertente per preparale e presentare un piatto classico con un look accattivante.

Uova strapazzate come prepararle? Il metodo delle due bacchette diventa virale

A presentare questo modo innovativo e divertente è stato il canale SunnyCusine su TikTok. Non è la prima volta che su questo profilo appaiono consigli su come preparare le uova, e come sempre i video . Il piatto potrebbe essere ribattezzato ‘uova tornado’ e per realizzarlo occorrono pochissimi elementi.

Se volete cimentarvi in questa novità, tutto quello che vi occorre sono: una padella e due bacchette. Iniziate rompendo le uova in una ciotola e sbattetele un pochino. Dopo di che, versatele in una padella messa su fuoco medio. Lasciatele cuocere leggermente, prendete le bacchette e posizionatele dal lato più fine, una difronte all’altra ai bordi della padella.

A questo punto, avvicinatele verso il centro facendo si che rimanga un po’ di spazio tra loro e arrotolate le uova come fossero degli spaghetti. Fatelo per un minuto e quindi procedete con l’impiattamento.

Le uova tornado siamo certi incontreranno l’entusiasmo dei bimbi.

Crediti foto@Shutterstock