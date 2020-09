I sogni hanno spesso un significato nascosto o addirittura doppio; come il caso dell'ape regina. A seconda del contesto può essere positivo o negativo

“I sogni son desideri”, recita una nota canzone di un film Disney e da sempre i sogni hanno un significato nascosto. Sognare un ape è più frequente di quanto si pensi e sognare un‘ape regina ha un doppio significato.

Vedere o sognare un’ape regina: ecco il significato nascosto

Leggi anche:>> TEST PSICOLOGICO DELLA FORESTA, COSA VEDI NEL BOSCO? ECCO I TUOI PENSIERI NASCOSTI

L’immagine dell’ape nei sogni è legata alla fertilità, all’ordine, al desiderio di realizzazione. Può anche avere un significato negativo in base al contesto in cui è stata sognata. Ad esempio se nel sogno un’ape ci punge o cerca di farlo, rappresenta un trauma che stiamo vivendo.

Se si sogna in particolare l’ape regina, il significato è duplice. Rappresenta una figura femminile autoritaria e forte, che può essere minacciosa ma anche regale e fertile. Può essere la proiezione di una persona che avvertiamo come una minaccia per noi. Oppure può significare che la parte forte e indipendente di noi vuole emergere. Quella parte che magari consciamente o inconsciamente nella nostra quotidianità soffochiamo.

Insomma i sogni possono avere un significato nascosto spesso positivo e portatore di consigli. Secondo la smorfia napoletana i numeri associati all’ape regina sono 19, 40, 49 ma dipende tutto dal contesto in cui l’avete sognata. Altri indicano il 3 come numero associato a questo insetto.

Crediti foto@Shutterstock