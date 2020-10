Cucinare è spesso un’occasione in cui preparate disastri sporcando tutto? Arriva il trucco per versare la frittata in padella senza sporcare la cucina! Ecco qual è.

Siete provetti chef sempre alla ricerca di trucchi nuovi in cucina? Amate cucinare ma spesso combinate disastri? Tranquilli, a volte succede! L’importante è imparare a far meglio, magari partendo dalle cose più semplici. Ad esempio, sapete che è possibile versare una frittata in padella senza sporcare la cucina? Se vi sembra fantascienza, niente paura. Il trucco c’è ed è anche molto semplice. Andiamo a vederlo insieme.

LEGGI ANCHE: — Congelare le uova nello stampo del ghiaccio: il trucco geniale

Cucinare senza sporcare tutto? Sembra strano, ma è possibile!

Andiamo con ordine. Quando cucinate, mettere completamente a soqquadro la cucina è all’ordine del giorno, specie quando ci si trova ad utilizzare creme, pastelle o comunque ingredienti dalla consistenza liquida. Come appunto le uova per preparare una semplice omelette.

Ebbene, lo spostamento di liquidi da una terrina ad una padella è spesso il momento in cui si rischia di impiastricciare tutto quello che ci si trova davanti, tramite gocciolamenti non certo voluti…

Come versare la frittata in padella senza sporcare la cucina?

Niente paura però. Il trucco per versare in padella le uova di una frittata senza sporcare tutta la cucina è molto semplice e arriva da Tik Tok.

Tutti possono riuscirci: dopo aver rotto le uova per una frittata in una ciotola, al momento di versarla in padella per non sporcare basta girare il contenitore all’indietro e non sollevarlo immediatamente verso l’alto. In questo modo, l’ultima parte di liquido al suo interno scivolerà su un lato e poi ricadrà sul fondo, senza schizzare in giro per la vostra cucina.

Insomma, un trucchetto molto semplice: una regola di fisica di base alla quale probabilmente avevano pensato in pochi. Quanti di voi la usano già costantemente nei loro esperimenti in cucina? E quanti invece l’hanno imparata soltanto dopo aver letto questo articolo?