Ora puoi vincere una villa in Toscana a meno di 30 euro. Tenta la fortuna con la speciale lotteria

Avete mai pensato di poter vincere una casa in Toscana con meno di 30 euro? Ebbene, questa possibilità esiste: ecco come fare!

Se qualche volta avete sognato di possedere una villa nella campagna Toscana, sappiate che il vostro sogno potrebbe diventare realtà: è possibile vincere una splendida casa per le vacanze a meno di 30 euro! Il motivo? Una speciale lotteria comparsa sul web…

LEGGI ANCHE: Come arredare casa? Ecco alcune idee originali spendendo poco

Vincere una villa in Toscana con meno di 30 euro: la speciale lotteria

Andiamo con ordine. Una coppia britannica, Jon e Annmarie Nurse, ha deciso di creare una lotteria sulla propria casa vacanze italiana, nella campagna della Garfagnana, in Toscana, a due ore da Firenze.

L’estrazione consentirà ad un solo fortunato di diventare proprietario di questa casa pittoresca: una classica villa di campagna con 4 camere da letto, 3 bagni e un meraviglioso giardino con tanto di piscina, più cucina e sala da pranzo. Il valore dell’intera casa è di 365mila sterline (circa 400mila euro).

Per comprare un biglietto basta visitare Win Houses in Italy, un sito web appositamente creato per questa meravigliosa lotteria. Saranno messi in vendita solo 20mila biglietti, per un prezzo di 25 sterline (circa 28 euro) l’uno. C’è tempo per tentare la fortuna fino al 29 gennaio 2021, con l’estrazione che si terrà il 1° febbraio. Possono partecipare tutti, da ogni parte del mondo.

Casa alla lotteria in Toscana: una possibilità unica

Vi sembra tutto troppo strano? Non capite come possiate vincere una villa in Toscana a meno di 30 euro?

L’idea è originale e mira a mettere in vendita la casa in maniera alternativa, dando la possibilità a tutti di poterla vincere spendendo una cifra del tutto irrisoria rispetto al valore dell’intera proprietà.

Gli attuali proprietari, inoltre, si sono offerti anche di coprire le spese legali, le tasse e le spese di viaggio del vincitore fino in Garfagnana. Hanno anche promesso una donazione di 50mila sterline (55mila euro) in favore di The Children’s Society, una storica charity inglese che protegge e si prende cura dei bambini che vivono in condizioni di difficoltà.

Insomma, se volete vincere una casa in Toscana a meno di 30 euro questa è l’occasione giusta!

Foto: @winhousesinitaly.com