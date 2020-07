William e Harry passano alle vie legali, la scelta sull’eredità di Diana

Il divorzio tra William e Harry si fa ancor più netto: i due fratelli si spartiscono, ricorrendo a vie legali, gli introiti del fondo di memoria legato alla madre Diana. La decisione che nessuno si aspettava

William e Harry, avvocati di mezzo per l’eredità di Diana

Quanti di noi sperano ancora che William e Harry possano tornare uniti e sorridenti come qualche tempo fa? Sicuramente facciamo ancora il tifo per loro, ma il rapporto tra il Duca di Cambridge e quello del Sussex continua in realtà a rovinarsi. L’ultimo atto del divorzio formale è stato segnalato dal Guardian e francamente nessuno se lo aspettava.

William e Harry, infatti, hanno deciso di passare alle vie legali sancendo una volta per tutte la spartizione a metà dei proventi derivanti dal Diana, princess of Wales memorial fund. Il fondo era stato creato per finanziare attività caritatevoli e di beneficenza e sin dal 2013 era gestito dalla Royal Foundation che, fino a metà 2019, operava in nome dei Fab Four William, Kate, Harry e Meghan.

I figli di Carlo e Diana prendono strade diverse, mai così divisi

La decisione di dividersi comporta la possibilità, ora, di seguire e scegliere autonomamente i progetti da supportare per i Cambridge e i Sussex: sembra che William e Harry siano stati costretti per forza di cose a separarsi quando è stato ufficialmente approvato il divorzio del secondogenito e della moglie Meghan dalla Famiglia Reale.

Rinunciando ad essere membri senior della “Firm”, i duchi del Sussex si sono visti dire no direttamente dalla Regina alla possibilità di sfruttare commercialmente il marchio Sussex Royal, per cui le strade dei due fratelli si sono allontanate ancora di più.

Harry e Meghan avrebbero scelto di destinare i soldi raccolti attraverso il fondo in memoria di Diana ad una associazione che opera in Africa e aiuta poveri e malati di Aids, Sentebale, in attesa che si sblocchi la situazione burocratica per Archewell.

Foto@Kikapress