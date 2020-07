William e Kate sono impeccabili in tutto, anche nell’educare i loro tre figli: cosa succede quando George, Charlotte e Louis fanno una marachella? Ecco il metodo che adottano i Duchi di Cambridge

William e Kate, il metodo per educare i figli che piace tanto adesso

Nella famiglia reale l’educazione è un aspetto di vitale importanza: Filippo venne mandato in collegio, così come Carlo che però non ebbe vita facile tra soprusi e pregiudizi, mentre Elisabetta II ha sempre studiato a casa con la sorella grazie ad un educatore privato. Il galateo e i protocolli da rispettare erano materia scolastica tanto quanto letteratura o storia, tuttavia le cose sono parecchio cambiate da quando William e Kate hanno avuto George, Charlotte e Louis.

Leggi anche: >> KATE MIDDLETON ORA È UNA PRINCIPESSA MODELLO MA DA GIOVANE ERA SIN TROPPO SCATENATA: ECCOLA IN LINGERIE TRASPARENTE

I duchi di Cambridge, infatti, hanno optato per un metodo decisamente non convenzionale rispetto alla severità con cui hanno da sempre avuto a che fare nella Royal Family e stanno crescendo bambini felici, intelligenti, vivaci e allo stesso tempo molto educati.

Leggi anche: >> WILLIAM E IL NO DELLA REGINA CHE GLI HA SPEZZATO IL CUORE: COSTRETTO A NON FARLO PER IL BENE DELLA FAMIGLIA

Sembra un miracolo considerato che il futuro erede al trono e i suoi due fratellini potrebbero permettersi di fare capricci a tutte le ore, chiedere regali spropositati o non fare i compiti semplicemente perché non ne hanno voglia.

Conoscete il metodo “Chat Sofa” per educare i figli? William e Kate ne sono innamorati

William e Kate hanno detto no al metodo “Naughty Step”, cioè al mettere in punizione i figli dopo una marachella costringendoli all’umiliante silenzio e preferiscono di gran lunga il metodo “Chat Sofa”.

Leggi anche: >> LADY DIANA, LE DOLCI PAROLE CHE USÒ COI FIGLI PER PARLARE DEL TRADIMENTO SUBITO

Quando George, Charlotte o Louis sbagliano e combinano un pasticcio, i Duchi di Cambridge non li sgridano, ma li portano sul divano a parlare di quanto successo, ascoltando le motivazioni che li hanno condotti al gesto errato e spiegando loro le conseguenze di questo o quel capriccio. Questo approccio moderno mira a trattare i bambini con rispetto facendoli ragionare sulle proprie azioni e rendendoli più consapevoli.

Leggi anche: >> CHARLOTTE HA CAUSATO LA LITE TRA KATE E MEGHAN? COS’HA COMBINATO L’ADORABILE PRINCIPESSINA PRIMA DEL ROYAL WEDDING

In effetti, a parte in rarissimi momenti, George, Charlotte e Louis appaiono impeccabili – come del resto lo sono mamma Kate e papà William – e non fanno storie con il cibo, i vestiti o con le persone palesando nelle occasioni pubbliche sorrisi affabili e saluti cortesi.

Leggi anche Baby George dà spettacolo su Instagram e premia mamma Kate: il video virale Baby George è sempre stato molto popolare su Instagram e ora che inizia ad essere un ometto non ottiene like solo per il suo bel faccino ma anche per ciò che fa: ecco cos’ha detto su mamma Kate Middleton facendo sciogliere il padre William, il video è virale

Foto@Kikapress