Yaravirus, nuova misteriosa minaccia dal Brasile: 90% dei geni sconosciuti

Direttamente dal Brasile arriva un nuovo virus con il 90% del genoma mai osservato prima d’ora: lo Yaravirus è stato rintracciato nelle amebe, l’uomo è a rischio?

Cos’è Yaravirus? Dal Brasile una scoperta definita sconcertante

Mentre dilaga il Coronavirus e aumenta il numero delle vittime, in Brasile è stata scoperta una nuova possibile minaccia per l’uomo: si chiama Yaravirus brasiliensis in omaggio alla ninfa acquatica del Sud America ed è stato rintracciato in alcune amebe presenti in un lago artificiale di Pampulha.

Il team di ricercatori capeggiati dal professor Jônatas S. Abrahão del Dipartimento di Microbiologia dell’università di Minas Gerais, che sul sito BioRxiv lo ha definito “sconcertante”, ha effettuato la scoperta del nuovo virus.

Yaravirus: cosa sappiamo su questo nuovo virus rintracciato nelle amebe? Sotto osservazione il profilo genetico

A destare allarme tra gli scienziati è il profilo genetico esaminato: circa il 90% dei geni, infatti, risulta totalmente sconosciuto, soltanto il 10% del genoma ha trovato affinità con agenti virali già noti all’interno delle banche dati internazionali.

Scientists discovered a mysterious virus in Brazil, #Yaravirus. 90% of the genes have never been found before: https://t.co/3nVFDjPdnj pic.twitter.com/GdorFRMvBQ — Complex (@Complex) February 10, 2020

Soltanto 6 geni di Yaravirus avevano una somiglianza con altri sconosciuti: ciò significa che non si ravvisa alcuna parentela genetica con altri virus.

Lo Yaravirus è quindi ancora un fenomeno misterioso, estremamente enigmatico: al momento si sa solo che non appartiene ai cosiddetti virus giganti poiché ha un diametro di appena 80 nm. Resta in ogni caso da capire come si è evoluto e in che modo può diffondersi o a che velocità: sulla pericolosità di trasmissione all’uomo si indaga ancora.

Yaravirus potrebbe essere il primo rappresentante di una nuova categoria di virus che infettano il genere Acanthamoeba al di fuori del gruppo dei grandi virus nucleo-citoplasmatici a DNA oppure, in uno scenario evolutivo alternativo, si potrebbe trattare di un virus di dimensioni estremamente ridotte all’interno di questo gruppo

Foto@Kikapress