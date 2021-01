San Valentino idee originali, cosa cucinare e cosa regalare al proprio partner

Siete alla ricerca di idee originali per questo San Valentino? Ecco cosa preparare e qualche spunto per decidere cosa regalare al partner!

San Valentino è ormai alle porte e, specie in quest’anno un po’ particolare a causa del Covid-19, è necessario affidarsi ad idee originali per rendere estremamente speciale questa giornata. Ma cosa preparare per il 14 febbraio? E cosa regalare al proprio partner?

LEGGI ANCHE: — San Valentino, pensi davvero che il tuo amore sia per sempre? Vedi cosa dicono le stelle: l’oroscopo segno per segno per gli innamorati

Perché si festeggia San Valentino?

Partiamo dal principio, ovvero dal perché si festeggia il giorno di San Valentino. La festività affonda le sue radici negli antichi riti pagani in favore del dio della fertilità Luperco (i lupercalia), nei quali i romani si lasciavano andare ad una certa dissolutezza e sfrenatezza morale…

Ebbene, nel 496 d.C. papa Gelasio I volle cristianizzare la festa, anticipandola dal 15 al 14 febbraio e dedicandola a San Valentino, che da allora divenne protettore degli innamorati…

Il Santo in questione era nato a Terni nel 176, e si racconta che guidasse e proteggesse gli innamorati, difendendoli e incoraggiandoli a sposarsi e a mettere al mondo dei figli da crescere nella fede cristiana…

Idee originali per San Valentino: cosa cucinare?

Ebbene, per la festa di San Valentino 2021 serviranno delle idee molto originali per passare una splendida serata. E allora perché non affidarsi a Selvaggia Capizzi, influencer romana che con il suo Don’t call me fashion blogger conta milioni di views…

Lei la conosciamo bene, si identifica come influencer over-40, ma in realtà è stata una top-manager nel mondo delle Big Pharma. Di punto in bianco ha lasciato tutto per trasformare in lavoro la sua passione per la moda.

Ebbene, tra le idee originali di San Valentino, la bella Selvaggia ha voluto condividere con noi un modo semplice e divertente per trascorrere a casa il 14 febbraio. In collaborazione con la start-up VF Boxes, Selvaggia Capizzi ha presentato le “Love Box”, che contengono tutto il necessario per una romantica serata: cioccolatini, caramelle, marmellate, vini esclusivi e addirittura una rosa stabilizzata e una candela!

All’interno della box sono presenti anche dei sottobicchieri a forma di cuoricini, che Selvaggia ha utilizzato per apparecchiare la tavola in maniera romantica. Per un aperitivo, lei propone una tavola molto basic, senza posate, utilizzando un meraviglioso centrotavola decorato con delle rose. Per il resto, non serve esagerare: bastano cioccolatini e prosecco!

Menù San Valentino: le proposte di Zafferano 3 Cuochi

Se però oltre all’aperitivo vi interessa un menù completo, perché non affidarvi a quello proposto da Zafferano 3 Cuochi? Quelle da loro proposte per San Valentino sono idee davvero originali, a partire dal primo: bucatini delicati allo zafferano!

I bucatini delicati allo zafferano: il primo per il 14 febbraio!

Preparare i bucatini delicati allo zafferano è molto semplice. Ecco la lista degli ingredienti per 2 persone:

• 175 g di bucatini

• 1⁄2 finocchio

• 1⁄2 mazzetto di finocchietto selvatico

• 3 filetti di acciuga sott’olio

• 1 cipollotto

• 20 g di uvetta

• 1⁄2 bustina di Zafferano 3 Cuochi

• olio e sale q.b.

Non dovete far altro che mettere l’uvetta a bagno in una ciotola di acqua tiepida e poi sciogliere lo zafferano, anch’esso in una ciotolina di acqua tiepida. Sgocciolate i filetti di acciuga e tagliateli a pezzetti. Poi, tagliate il finocchio a velo e tritatelo insieme al finocchietto selvatico e ai cipollotti.

Nel frattempo, in una ciotola, emulsionate lo zafferano insieme all’olio e al sale. Una volta cotti i bucatini, conditeli con questa emulsione in un piatto da portata e aggiungete le verdure, l’uvetta e i pezzetti. Mescolate con cura e… buon appetito!

Il tortino di bietole per il 14 febbraio: la ricetta originale

Per completare il menù del 14 febbraio, Zafferano 3 Cuochi propone anche un originale tortino di bietole. Ecco gli ingredienti per 2 persone:

• 400 g. di bietole

• 100 g. di panna liquida

• 2 tuorli

• 50 g. di grana grattugiato

• 2 dl. di latte

• 20 g. di farina

• 25 g. di burro

• 1 bustina di Zafferano 3 Cuochi

• sale e pepe q.b.

• per decorare, pomodorini e ciuffetti di rosmarino

Per prepararlo non dovete far altro pulire, lavare e lessare le bietole in acqua salata; Una volta scolate e strizzate, frullatele ed unite i tuorli, la panna e mezza bustina di zafferano, aggiungendo il formaggio grattuggiato, sale e pepe fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versate il composto in uno stampo e ponetelo a cuocere a bagnomaria per 30 minuti nel forno caldo a 170°C.

Per decorarlo, preparate una crema facendo scaldare il latte fino a bollore, aggiungendo l’altra mezza bustina di zafferano. Mescolate burro e farina fino ad ottenere un composto omogeneo e aggiungetelo al latte caldo, mescolando continuamente per 10 minuti.

Infine, frullate la salsa e tenetela al caldo: togliete il tortino dal forno e tagliatelo a cubi, irrorandolo con la crema e servendo la salsa rimasta.

Per decorarlo, potete usare dei pomodorini e dei ciuffetti di rosmarino.

San Valentino e Cioccolato: le novità 2021

Per concludere al meglio il vostro menù speciale di San Valentino, perché non pensare alle idee originali proposte da Grezzo Raw Chocolate? Si tratta della prima pasticceria crudista al mondo, che nel 2021 ci ha proposto alcune meravigliose novità da poter regalare alla vostra dolce metà…

Perché per esempio non immergersi nel pieno benessere spirituale con M’AMI al pistacchio e cioccolato bianco crudista. Si tratta di gusci morbidi di cioccolato bianco crudista, ripieni di deliziosa crema al pistacchio e granella croccante.

I M’AMI di Grezzo Raw Chocolate sono presenti anche in due versioni alternative: alla nocciola e cioccolato bianco crudista; oppure nel delizioso abbinamento nocciole e cioccolato (dark) crudo.

Tra le alternative crudiste e 100% vegetali di Grezzo Raw Chocolate per San Valentino 2021 spunta anche il Krumorino. Si tratta di un fragrante dolce crudista a forma di cuore basato sulla presenza del 40% di mandorle e ricoperto di cioccolato crudo, uvetta ed arance. Un sapore tradizionale ma unico, forse il dolce perfetto per un 14 febbraio all’insegna di ingredienti integrali, naturali, sani e nutrienti, oltre che vegetali e biologici.

San Valentino 2021: idee originali per i regali

Se siete alla ricerca di idee originali per San Valentino anche dal punto di vista dei regali, niente paura, abbiamo alcune soluzioni che fanno per voi.

COIN casa, ad esempio, ha realizzato una sua collezione dedicata al San Valentino, alle coppie e soprattutto alle donne che si vogliono bene. Utilizzando gli acquerelli dell’artista fiamminga Sandra Jacobs, potete trovare un insieme di prodotti per la casa dai toni estremamente romantici!

Ma COIN non solo prodotti per la cura della casa: dalle borse ed accessori eco-friendly ad una matita perpetua realizzata in polvere di grafite recuperata da scarti industriali, COIN ha pensato davvero a tutto!

Infine, tra le idee regalo originali di San Valentino ci sono le Box di Federico Fashion Style: delle scatole a forma di cuore all’interno delle quali potrete mettere diversi prodotti della linea del celebre parrucchiere dei VIP, da scegliere tra quelli che più vi piacciono!

All’interno del box, inoltre, Federico inserisce in regalo un trattamento benessere per i capelli e una piega! Un regalo davvero bello ed utile, non c’è che dire!