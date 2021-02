Skincare routine, i passaggi e i prodotti da utilizzare: non abbinare mai questi cosmetici

Qual è la giusta routine da seguire per la vostra skincare quotidiana? Quali sono i passaggi da seguire? Quali prodotti usare e quali evitare?

La cura per la pelle, altrimenti detta skincare, è un’operazione necessaria per garantire il benessere della cute. Ma vi siete chiesti quali sono i passaggi, i prodotti e i cosmetici da utilizzare per una routine quotidiana che garantisca il massimo risultato?

LEGGI ANCHE: — Che parte lavi per prima del tuo corpo? Ecco cosa rivela di te questa abitudine

Skincare: cos’è e a cosa serve

La skincare serve essenzialmente a mantenere in forma la pelle, l’organo più esteso e più in vista del corpo umano. Una pelle che possa considerarsi ‘normale’, in realtà, non esiste. Anzi, ciascuno di noi è diverso e per garantire al massimo la salute della propria pelle ha bisogno di una skincare quotidiana.

Questo perché la pelle cambia le sue caratteristiche giorno per giorno, in base all’umore, agli ormoni, alle condizioni atmosferiche…

La skincare serve dunque a mantenere la pelle nelle condizioni più ottimali, in quelle migliori. Si tratta di una faccenda igienica e relativa al benessere più che di un fattore esclusivamente estetico come si è di solito portati a pensare.

Skincare quotidiana: i passaggi per una perfetta routine

Per una skincare quotidiana ottimale, bisogna fare riferimento a una serie di prodotti: latte detergente, tonico, poi siero, crema viso e contorno occhi… Una o due volte a settimana, inoltre, è consigliabile fare peeling e maschera.

Partiamo dalla fase uno, ovvero dallo struccante: va fatto utilizzando un latte detergente o un’acqua micellare, meglio se si tratta di un prodotto delicato e naturale che non dia fastidio agli occhi. È importante passarlo su tutto il viso, sulle palpebre e anche sul collo.

Dopo il detergente va utilizzato il tonico, che serve a riequilibrare la pelle e a ristabilire un giusto livello di pH. Se la detersione della pelle è corretta, dopo l’applicazione del tonico il dischetto sarà pulito.

Quando invece vogliamo procedere al peeling, stiamo attenti. Esso permette una rapida e controllata esfoliazione della cute per una sua parziale o totale rigenerazione. Soprattutto sulla pelle sensibile, va applicato sul viso umido, meglio con un po’ d’acqua, passandolo sulla pelle delicatamente, senza premere troppo. E quindi sciacquare con acqua tiepida.

Dopo il peeling è il momento della maschera. Va applicata dopo aver pulito, esfoliato, riequilibrato e trattato la pelle, per un surplus di nutrienti. Infine, mai dimenticare crema viso e crema contorno occhi: mantengono la pelle idratata proteggendola dagli agenti esterni!

Skincare quotidiana: quali prodotti non abbinare mai

Uno dei problemi che una skincare fatta in maniera approssimativa riguarda il possibile abbinamento di prodotti cosmetici che possono danneggiare la pelle se combinati tra loro.

Ad esempio, Retinolo e Acido Glicolico non andrebbero mai utilizzati insieme. Entrambi hanno infatti poprietà esfolianti e, utilizzati simultaneamente, possono causare secchezza e sensibilità alla luce solare.

Mai abbinare nemmeno Vitamina C e Acqua: quest’ultima destabilizza l’acido ascorbico, portando problemi come la possibilità che compaiano macchie sul viso.

È proprio per evitare di fare disastri anche durante una semplice skincare è meglio affidarsi ad un kit pronto, come quello proposto da ProfumeriaWeb, una delle migliori profumerie online italiane, che ha messo a punto Cobea, una linea cosmetica costituita da prodotti per il viso dalle formulazioni nichel tested e rigorosamente made in Italy, frutto di un’attenta selezione di ingredienti e principi attivi efficaci e performanti.

Cobea: i prodotti per la skincare quotidiana

I prodotti Cobea per la fase struccante

Tra i prodotti Cobea per la fase struccante, perché non ricorrere al kit Trattamento Cosmetico Unisex Cobea Duo Soft Cleansing Foam + Purifying Scrub? Si tratta di una doppia confezione, contenente una mousse viso detergente-idratante e uno scrub viso purificante e seboequipollente.

La prima è una spuma soffice e cremosa, con la quale eliminare i residui del trucco e le impurità della pelle grazie all’azione emolliente dell’Olio di Babassu e Aloe Vera, al fine di renderla morbida, fresca e libera di respirare.

Lo scrub purificante è un detergente esfoliante a base di Burro di Karité e olio di mandorle con granuli di nocciolo di Albicocca contenente anche un mix di estratti di bardana, lavanda, rosa, tarassaco e carciofo, da massaggiare sul viso umido per prevenire la formazione di punti neri, brufoli e altre imperfezioni della cute.

I prodotti Cobea per la seconda fase

Tra i prodotti Cobea per la seconda fase, possiamo trovare anche il Trattamento Cosmetico Unisex Cobea Lifting Serum Plus o il Trattamento Cosmetico Unisex Cobea Age Repair Hyaluronic Booster.

Nel primo caso si tratta di un siero ultra-tensore, capace di svolgere un’azione energizzante regalando maggiore compattezza e luminosità al viso, grazie a un mix di ingredienti anti-age, come le cellule staminali di Mela e la Carragenina.

Il Trattamento Cosmetico Unisex Cobea Age Repair Hyaluronic Booster è invece un gel di puro acido ialuronico idratante anti-età, che va applicato dopo la detersione su viso e décolleté: basta solo qualche goccia di prodotto.

I prodotti Cobea per viso e contorno occhi

Infine, per viso e contorno occhi Cobea propone Ultra Hydrasoft 24h, crema viso leggera dall’idratazione profonda da applicare, mattina e sera, su pelle detersa per migliorare i contorni del viso e ravvivare l’incarnato.

Insieme ad essa è possibile abbinare Cobea Extreme Age Repair, una crema viso biostimolante effetto filler che nutre la pelle che diventa più elastica, compatta e idratata grazie all’azione anti-age dell’olio di Babassu, Rosa Mosqueta e Argan. Il suo contenuto di vitamina E contrasta l’invecchiamento cutaneo e l’azione dei radicali liberi.

Foto: Cobea, Shutterstock