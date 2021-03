Sopracciglia perfette in base alla forma del viso: i trucchi per disegnarle

Ecco tutti i trucchi per avere delle sopracciglia perfette, per regolarle in base alla forma viso e come disegnarle!

Le sopracciglia sono un dettaglio fondamentale nella definizione della forma di un viso armonioso, capaci di mettere in risalto gli occhi per renderli più belli, vi siete mai chiesti quali sono i trucchi migliori per averle sempre perfette? E magari quelli per renderle più adatte al vostro viso?

A cosa servono le sopracciglia e perché sono fondamentali per l’estetica del viso

Se vi siete mai chiesti a cosa servono le sopracciglia, sappiate che hanno innanzitutto una funzione di protezione. Esse, infatti, impediscono che il sudore proveniente dalla fronte raggiunga gli occhi. Lo stesso fanno con la luminosità diretta proveniente dall’alto.

Sono inoltre fondamentali per l’espressività del viso, alla quale partecipano direttamente. Hanno poi una funzione essenziale nell’armonia dell’intero viso, in quanto danno visibilità e risalto agli occhi e, appunto, alle espressioni facciali.

È quindi necessario, per mantenere un’estetica armonica, tenerle curate in modo che siano in sintonia con i capelli e la forma degli occhi e del viso.

Come avere le sopracciglia perfette e come disegnarle

Se vi siete mai chieste come avere le sopracciglia perfette e magari come disegnarle, sappiate che esistono semplici accorgimenti che permettono di farle rendere al massimo del proprio splendore.

Innanzitutto, però, per sapere quale forma dare alle vostre sopracciglia, sappiate che c’è un punto di partenza: prendere le misure. Un sopracciglio perfetto, infatti, comincia esattamente a lato della narice, per poi raggiungere il suo punto più alto in una diagonale che parte dalla narice e passa per il centro della pupilla. Il suo punto più esterno, infine, si trova al vertice di una diagonale che parte dalla narice e passa per l’angolo esterno dell’occhio.

Con una matita, quindi, disegnate questi tre punti sulle vostre sopracciglia: farle passare attraverso questi tre riferimenti di guida è il modo più semplice per disegnarle in maniera perfetta.

Come avere sopracciglia perfette in base alla forma del viso

I punti guida di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedenti sono soltanto una base di partenza, però. Se volete avere davvero delle sopracciglia perfette c’è da scegliere la loro forma. Per farlo bisogna prendere in considerazione la forma del viso, in base allo schema che vi riportiamo nella prossima immagine.

Se avete un viso ovale potete optare per la classica forma morbida ad ala di gabbiano,ma non squadrata. Se invece la forma del vostro viso è tonda il sopracciglio dovrà tendere alle “ali di gabbiano”, ma essere più squadrato e arquato.

Per un viso allungato, invece, la forma dovrà essere decisamente meno spigolosa, con il vertice superiore molto ribassato. Un viso quadrato, invece, meglio si armonizza con un vertice superiore più alto.

In un viso a forma di cuore, invece, le sopracciglia dovranno avere un angolo superiore quasi assente, facendo da vero e proprio contorno agli occhi con una forma tondeggiante.

La linea completa per la cura delle sopracciglia

Se siete invece alla ricerca del prodotto migliore per delle sopracciglia perfette, in nostro aiuto arriva Yves Rocher con la sua linea dedicata!

Partiamo dal Mascara Sopracciglia di Yves Rocher, che grazie al mini applicatore studiato dal brand francese disciplina e infoltisce naturalmente le sopracciglia. La mini spazzola in dotazione, infatti, scolpisce, disciplina e fissa le sopracciglia con minuziosità, arrivando fino alla loro punta. La sua precisione garantisce un risultato modulabile e una tenuta ottima per tutta la giornata.

Per avere sopracciglia definite con precisione per tutta la giornata, la soluzione è invece lo Stylo Sopracciglia Alta Precisione di Yves Rocher. Lo Stylo struttura e ridisegna le sopracciglia una per una, per un risultato disciplinato e naturale. Con una formula completamente vegana, permette un risultato impeccabile e una lunghissima tenuta resistente agli sfregamenti.

Infine, per riempire naturalmente le vostra sopracciglia, Yves Rocher offre la sua Matita Sopracciglia dedicata. Si tratta di un prodotto che ridisegna e riempie le sopracciglia rade per rendere lo sguardo naturalmente più intenso: basta applicare la Matita Sopracciglia con piccoli tratti discontinui verso l’alto seguendo la linea delle sopracciglia.

Fare le sopracciglia a casa o da un’estetista?

Fare le sopracciglia a casa, soprattutto per chi è poco esperta nella loro cura, può portare a problemi non indifferenti e a disastri sia estetici che per la vostra salute. Per questo motivo, è sempre un vantaggio rivolgersi alle professioniste: solo un’estetista è in grado di valutare esattamente la loro forma migliore in relazione all’armonia del nostro viso.

Una delle operazioni che va necessariamente fatta da una professionista è la laminazione delle sopracciglia. Si tratta di un trattamento professionale di ultima generazione, ultimamente molto di tendenza. La laminazione è una sorta di “lifting” alle sopracciglia, derivante dallo studio del loro colore e della loro forma perfetta. In seguito a questo trattamento acquisiscono naturale pienezza e splendore.

Nel nostro video, potete ammirare all’opera Valentina Proietti, responsabile del centro Unica Beauty sito a Roma in via Boccea 634d. Si tratta di un piccolo centro estetico, dove la cliente può sentirsi a casa e coccolata.

Unica Beauty offre moltissimi servizi, da quelli classici a quelli più attuali come la laminazione ciglia e sopracciglia, colorazione hennè, elettrosciltura, pressoterapia ad infrarossi. Il centro seleziona prodotti accurati di ultima generazione, biologici e vegan.

