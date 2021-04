Festa della mamma 2021, perchè si festeggia il 9 Maggio e cosa regalare di originale alla propria mamma

Vi siete chiesti perché la festa della mamma 2021 si festeggia il 9 maggio? E cos'altro si nasconde dietro questa tradizione? E qual è il regalo migliore da fare alla nostra mamma?

Il prossimo 9 maggio sarà il giorno in cui celebrare la festa della mamma 2021. Ma vi siete mai chiesti per quale motivo si festeggia in questa data? E quali sono i regali migliori e più originali da fare alla propria mamma? Abbiamo raccolto per voi una serie di meravigliose idee per vivere al meglio questo fantastico giorno.

Perché la festa della mamma 2021 si festeggia il 9 maggio?

Andiamo con ordine. La festa della mamma si celebra tradizionalmente a maggio, il mese nell’anno che presso le antiche popolazioni veniva dedicato a Madre Natura. Proprio a maggio, infatti, la natura rifiorisce in tutto il suo splendore, fertile e generosa come solo una madre sa essere.

Greci e Romani seguirono questa tradizione. I primi dedicavano la festa della mamma a Rea, madre degli Dei; i secondi celebravano una intera settimana di omaggio a Cibele, divinità della natura.

Nella tradizione cattolica, la figura della mamma per eccellenza è quella di Maria, madre di Gesù Cristo. Per tale estensione, durante il fascismo la festa si celebrava il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale che veniva dedicato alle madri d’Italia, tanto che le più prolifiche venivano addirittura premiate dal regime.

Dopo la caduta del fascismo, la festa fu spostata a maggio, mese che la tradizione cattolica associa da sempre al culto della Madonna. La data, inizialmente, era l’8 maggio, ma dal 2000 è stata spostata alla seconda domenica del mese, in modo da farla ricadere in un giorno festivo. È per questo che la festa della mamma 2021 si festeggia il 9 maggio.

Festa della mamma 2021: cosa regalare alla mamma?

Lavoretto per la festa della mamma: i consigli di Temperina

Se vi state chiedendo come rendere speciale la festa della mamma 2021, sappiate che ci ha pensato Temperina, clown fondatrice di Circauncirco, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di feste, eventi e spettacoli a Roma.

Temperina ci ha proposto un lavoretto personalizzato, creativo e divertente, qualcosa di estremamente semplice da realizzare per la nostra mamma!

Innanzitutto, spalmiamo della tempera verde su una tavolozza e poi immergiamoci dentro la mano, in modo da sporcare tutto il palmo e le dita. Quindi, su un foglio bianco, lasciamo la nostra impronta.

Ottenuta l’impronta della mano, non ci resta che immergere la punta delle nostre dita sui colori a tempera che più ci piacciono, per poi disegnare tanti cerchietti intorno alle dita dell’impronta, per farli diventare dei meravigliosi fiorellini colorati!

Quindi, da un cartoncino colorato, ritagliamo la sagoma di un vasetto e decoriamola come più ci piace, magari aggiungendo un messaggio per la nostra mamma! Quindi, incolliamolo sulla tempera ancora fresca – et voilà – abbiamo realizzato uno splendido vasetto di fiori personalizzato per celebrare al meglio la festa della mamma 2021!

