Insonnia da primavera? Gli errori da evitare e i rimedi per combatterla

Vi siete mai chiesti come combattere l'insonnia di primavera? Si tratta di un fastidioso disturbo, molto comune in questa stagione. Ecco come fare e gli errori da evitare.

Ogni primavera vi ritrovate a combattere contro l’insonnia? Niente paura, si tratta di un problema piuttosto comune! Ma per riuscire a sconfiggerla c’è bisogno di giocarsi le carte giuste, senza commettere grossolani errori che finirebbero solo per far male al nostro corpo. Ma come combattere il mal di primavera in maniera efficace?

LEGGI ANCHE: — Camomilla, una tazza al giorno allunga la vita: ecco il motivo

Perché in primavera soffriamo di insonnia?

Andiamo con ordine. In primavera è comune soffrire di insonnia per un semplice motivo: la nuova stagione porta cambiamenti nell’organismo, con sbalzi nei livelli di serotonina e dopamina, nonché una riduzione della produzione di melatotina.

Di conseguenza facciamo – anche inconsapevolmente – più movimento per più tempo giorno, anche in seguito all’aumento delle ore di luce. Tutto ciò ha dei riflessi sul ritmo sonno-veglia. E se soffriamo di insonnia primaverile, alternando irritabilità ed euforia a una stanchezza quasi costante, lo dobbiamo a tutto questo. Non a caso si parla anche di “mal di primavera”.

I rimedi per combattere l’insonnia di primavera

Dormire meglio: i nostri consigli

Per combattere l’insonnia di primavera, la prima regola è quella di dormire meglio. A molti sembrerà la parte più difficile, ma in realtà basta seguire alcuni semplici consigli. Innanzitutto, stabilite l’ora per andare a dormire e rispettatela per dare un certo ritmo al vostro corpo.

Poi, fate in modo da non utilizzare schermi retroilluminati (tv, tablet, smartphone, computer) per almeno 40 minuti prima di andare a dormire.

Infine, assicuratevi di riposare in un ambiente a temperatura media, fissata sui 18 °C circa. Si tratta della temperatura ideale per conciliare il sonno!

Fate una giusta alimentazione

La stanchezza di primavera può essere combattuta anche optando per una alimentazione equilibrata. Innanzitutto, nel tardo pomeriggio è consigliabile smettere di assumere bevande a base di caffeina, tè o anche cioccolato. Si tratta di sostanze che hanno un effetto eccitante e che contribuiscono a scombussolare l’equilibrio del nostro organismo.

Optate invece per un’alimentazione sana, leggera ed equilibrata. Scegliete una dieta che sia basata – soprattutto per la cena – su alimenti ricchi di triptofano, come latte, tacchino, pane integrale, patate e tonno. Il triptofano è un antidepressivo naturale, capace di conciliare il sonno e i ritmi biologici.

Scegliete delle tisane rilassanti

Uno dei metodi migliori per combattere l’insonnia di primavera è quella di preparare delle tisane rilassanti, meglio se a base di camomilla, melissa, zenzero o papavero. A riguardo, la scelta ideale è quella delle tisane e degli infusi Bonomelli, che vengono creati grazie ad un approfondito studio volto a bilanciare naturalità, funzione e gusto per offrire ogni volta in una tazza tutto il piacere della natura.

La Camomilla setacciata con Melatonina e Magnesio

Per rilassarsi e addormentarsi più rapidamente, ad esempio, Bonomelli ha messo a punto la sua Camomilla Setacciata con Melatonina e Magnesio. Si tratta di una straordinaria miscela, che arricchisce la classica camomilla con la melatonina (che contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno) e il magnesio (che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento).

Filtrofiore Bonomelli: qualità e relax nella camomilla

Per un relax straordinario la scelta ideale è la camomilla Filtrofiore Bonomelli, che contiene tutte le parti del fiore, per offrire un infuso dall’aroma avvolgente e dal profumo inconfondibile. Le proprietà rilassanti del fiore intero, raccolto nel momento più vitale e ricco di principi attivi e oli essenziali, sono garantite dalla qualità del prodotto.

Bonomelli presta una particolare attenzione a tutta la filiera produttiva, selezionando le migliori coltivazioni di camomilla in Italia e nel mondo grazie ai suoi 110 anni di storia ed esperienza! Un’attenzione costante dal campo alla tazza!

La Tisana Risalassante Bonomelli 100% Naturale

Infine, la Rilassante Bonomelli è una Tisana 100% naturale, con camomilla, melissa, biancospino e passiflora, piante tradizionalmente note per favorire il relax. Valorizzata dall’estratto naturale di valeriana, ha proprietà distensive che, abbinate ad uno stile di vita sano e ad una dieta varia ed equilibrata, è un aiuto ideale per la nostra distensione e serenità.

I prodotti Bonomelli possono essere acquistati:

– tramite la voce Shop nel menù del sito istituzionale

– cliccando su Acquista Ora nel catalogo prodotti

– Catalogo camomille: https://www.bonomelli.it/it/prodotti/camomille

– Catalogo tisane: https://www.bonomelli.it/it/prodotti/tisane-funzionali

Bonomelli è anche su Facebook e su Instagram.

Foto: Shutterstock, Kikapress, Bonomelli