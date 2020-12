Auguri di Natale 2020, le frasi più divertenti e i regali virtuali personalizzabili

Siete alla ricerca degli auguri di Natale perfetti per questo 2020? Magari cercando delle frasi spiritose o delle cartoline sfiziose? Siete nel posto giusto!

Il Natale 2020 è sempre più vicino e con lui la necessità di inventare divertenti frasi di auguri: avete però mai pensato alla possibilità di fare dei regali virtuali personalizzabili? Un modo semplice ed originale per stare vicini ai vostri cari rispettando le norme di distanziamento sociale previste dal governo per contenere il contagio anche in questo periodo di festa…

Auguri di Natale 2020: le cartoline personalizzate di Pixum

Partiamo dalle cartoline di Natale, il modo modo migliore per sentirsi in famiglia anche quando si è lontani! Tra i regali migliori per gli auguri di Natale 2020, realizzarle non è affatto difficile e, contrariamente a quanto possiamo pensare, non serve alcuna particolare competenza in grafica digitale.

Grazie al sito web Pixum.it, infatti, è possibile creare online le nostre cartoline di Natale, scegliendo tra tanti meravigliosi motivi e personalizzandole con le foto della nostra famiglia. Tutto avviene semplicemente sul sito di Pixum e, con pochissimi click, riceverete a casa le vostre cartoline personalizzate, pronte da inviare a tutti i vostri cari! Tra l’altro, rimanendo su Funweek, sarà possibile anche ricevere dei fantastici codici sconto!

Su Etsy e PearTree spopolano le divertent i cartolin e di Natale

Le cartoline per gli auguri di Natale 2020 stanno letteralmente spopolando. Sarà il ritrovato fascino della carta, sarà che trascorrere le feste lontano dai nostri cari ci rende più inclini a riscoprire un mezzo che pareva ormai dimenticato.

Su Etsy, non a caso, è possibile personalizzare con le proprie foto una fantastica cartolina ironica nella quale compare un simpatico disegno di un albero di Natale realizzato con i rotoli di carta igienica. Il messaggio è amabilmente comico e ci dà al contempo speranza per il futuro: “Che anno, ma ce l’abbiamo fatta”.

Anche su PearTree è comparsa una splendida idea per questo Natale 2020, una divertente ed unica cartolina pieghevole, personalizzabile con otto foto e con i propri motivi natalizi preferiti. Anche qui, c’è il disegno di un rotolo di carta igienica e la scritta “we rolled with it”, che vuol dire sia “lo abbiamo superato” che “lo abbiamo srotolato”!

Auguri di Natale 2020: le frasi più di divertenti

Se però volete andare sul sicuro, potete anche personalizzare le frasi di Natale per le vostre cartoline d’auguri con battute o aforismi divertenti, che in questo 2020 stanno spopolando ovunque sul web.

Re del tweet è dbric511, uno degli autori più seguiti del social network cinguettante, che ci ha già regalato una serie di perle come “Almeno quest’anno a Natale se regaliamo una tuta o un pigiama andiamo sul sicuro” e “Sono talmente corretto che anche nel Presepe metterò solo 6 pastorelli ben distanziati e un mini dosatore di amuchina per quando arriveranno i Re Magi”.

Ma di frasi divertenti in giro per Twitter se ne trovano un mucchio, come: “Direi che quest’anno la formula ‘circondati di persone positive’ sia meglio non utilizzarla… Accontentati quindi di un semplice ‘Buon Natale’!”

Oppure, sta spopolando un più semplice e immediato: “Buon Natale! E ricordati di “sanificare” le feste!”

Non mancano perle anonime come “Pasqua con i tuoi. Natale con chi dice il DPCM”. Oppure la soluzione di OpificioPrugna: “Mi raccomando, andiamoci piano quest’anno con gli ‘A TE E FAMIGLIA’”

Altre simpatiche frasi le propone Tremenoventi, che dà qualche consiglio sulla composizione del presepe: “A Natale il presepe con pastori obbligatoriamente con mascherina ed a distanza di sicurezza, grotta chiusa dopo le 22 ed auguri alla Madonna su zoom”. Oppure: “Oggi vertice del governo sul numero di persone che ci saranno a tavola a Natale. Zio Paolo in ansia spera nella convocazione, si è allenato bene e non vorrebbe essere escluso dai primi 5 parenti a tavola, nonna Rosa in pole per un posto da titolare”.

P NP: i video-messaggi d i Babbo Natale!

Per chi invece in questo 2020 volesse fare degli auguri di Natale indimenticabili, perché non scomodare il buon Babbo Natale in persona? Tramite il sito di Polo Nord Portatile è possibile creare online dei video personalizzati, per fare un regalo digitale unico e alternativo!

Per farlo basta cliccare su PortableNorthPole.com, dove è possibile creare un video gratuito, ma anche accedere a tanti contenuti ed elementi premium, come la possibilità di creare video interattivi e telefonate personalizzate. Davvero il top per chi vuol fare un regalo unico ad amici, parenti e bambini, scegliendo le proprie frasi personalizzate e dando quel tocco eccezionale a questo Natale.

Gli auguri arriveranno da Babbo Natale in persona, insieme ai suoi elfi, alle renne e a tutti i suoi aiutanti!

Tra l’altro, seguendo la diretta del 16 dicembre 2020 alle ore 12 sulla pagina Facebook di Funweek e commentando sarà possibile ricevere dei buoni omaggio per realizzare video su PNP! E se volete vedere di cosa si tratta, ecco un video personalizzato creato da noi su PortableNorthPole.com!



R ose N’Roses: le meravigliose composizioni natalizie

Se a Natale volete invece regalare dei fiori alle persone che amate, con Rose n’Roses potete inviarle ovunque! È possibile per esempio creare delle meravigliose composizioni personalizzate, con frasi come “Love” o “I Love You”.

Se voleste caratterizzare ancora di più il vostro omaggio floreale, Rose n’Roses presenta una collezione esclusiva, che permette di creare box con lettere o numeri personalizzati, per un regalo di Natale che sia davvero unico!

B ijoux Mupaji: il regalo di Natale per tutti!

Se siete alla ricerca di un regalo di Natale che duri nel tempo, i bijoux con frasi di Mupaji possono fare al caso vostro per creare dei veri e propri auguri personalizzati in questo 2020.

È possibile creare anelli, bracciali e collane con le frasi che più vi piacciono, per un dono natalizio davvero unico e ineguagliabile!

Regali di N atale 2020: le lampade personalizzate di Kespire

Nella lista dei regali personalizzati per questo 2020 entrano prepotentemente le lampade personalizzate di Kespire! Sul loro sito web è possibile creare una lampada led 3D dal simpatico stile di un post Instagram, con tanto di foto e commenti personalizzati.

Se preferite invece un regalo più classico, c’è anche una lampada led da tavolo con scritta personalizzabile e luce cambiacolore, con la quale è possibile comporre un messaggio di 85 caratteri! Il top per fare degli auguri di Natale 2020 personalizzati!

