Babbo Natale video, letterina e libro personalizzato: ecco come arriverà nelle nostre case

Babbo Natale potrà viaggiare in questo 2020, ecco le sue iniziative: dalla letterina al video al libro personalizzato per i più piccoli!

Nonostante l’emergenza Covid-19, pare proprio che in questo 2020 Babbo Natale potrà viaggiare tranquillamente: si tratta di una notizia straordinaria che farà senz’altro piacere a tutti i bambini del mondo, che potranno così inviargli la loro letterina e ricevere le sue risposte, i regali e magari anche un video e un libro personalizzato. Come? Di cosa stiamo parlando? Andiamo a vedere insieme cosa ha in serbo per noi il mondo dello shopping online!

LEGGI ANCHE: — Vuoi sapere quando Babbo Natale arriverà da te per la consegna dei regali? Ecco come seguirlo in tempo reale su Google Maps

Babbo Natale potrà volare anche nel 2020: l’annuncio ufficiale

Partiamo dall’inizio. Per permettere a Babbo Natale di viaggiare anche nel 2020 si è mossa addirittura la politica! Il Ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney ha infatti fatto sapere che il simpatico nonnino vestito di rosso è esentato dalle limitazioni dei viaggi internazionali, sebbene ai bambini sia richiesto “di rispettare il distanziamento sociale, non restare alzati fino a tardi e fare i bravi”.

Una trovata molto carina, quella del ministro irlandese. E chissà che non venga presa ad esempio anche da qualche politico nostrano. Fatto sta che Babbo Natale potrà viaggiare nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19, per portare i regali a tutti i bambini (o almeno a quelli che sono stati buoni).

La letterina di Santa Claus: ecco come riceverla dalla Lapponia

Tra l’altro, in questo 2020 è diventato possibile entrare in contatto direttamente con Babbo Natale in persona. Come? Ma grazie al web, naturalmente, che ci permette di scrivere e ricevere letterine personalizzate senza muoverci da casa!

Sono diversi i siti web che consentono di farlo, tra cui LetteradiBabboNatale.it, sul quale è possibile ordinare una letterina personalizzata al prezzo di soli 8,50 €. La letterina in questione verrà redatta e spedita direttamente dal mitico Ufficio Postale di Rovaniemi, Circolo Polare Artico, in Lapponia. Scritta e imbustata da Santa Claus in persona, quella che vi arriverà a casa è una lettera personalizzata con tanto di francobollo da collezione e timbro originale dell’Ufficio postale di Babbo Natale di Rovaniemi!

Letterina di Babbo Natale: l’iniziativa gratuita di Poste Italiane

Un’operazione simile è stata messa in piedi anche da Poste Italiane, che permette a sua volta ai bambini di ricevere a casa una lettera personalizzata con la risposta di Babbo Natale alle loro richieste di Natale. L’iniziativa, stavolta, è gratuita. Basta fare click su LaPostadiBabboNatale.PosteItaliane.it ed eseguire pochi semplici passaggi online per fare la gioia dei vostri bambini!

Incontrare Babbo Natale in video: le iniziative del web

Ma sapevate che esiste anche un modo alternativo per poter parlare con Babbo Natale? Si tratta dei video personalizzati, come quelli offerti da Polo Nord Portatile, un sito che dà la possibilità di crearli online!

Per farlo basta cliccare su PortableNorthPole.com , dove è possibile creare un video gratuito, ma anche accedere a tanti contenuti ed elementi premium, come la possibilità di creare video interattivi e telefonate personalizzate. Si può addirittura far sapere ai bambini se sono finiti sulla lista dei buoni o se hanno bisogno di fare ancora qualche piccolo sforzo…

Creare video personalizzati online su IlVeroBabboNatale.com

Un altro sito che permette di creare filmati personalizzati è IlVeroBabboNatale.com, dove è possibile sorprendere i bambini con un originale videomessaggio realizzato dal vero Babbo Natale e dai suoi elfi! Al prezzo di 19,90 €, il videomessaggio arriverà direttamente sulla vostra e-mail o sul vostro WhatsApp, pronto per essere guardato insieme ai vostri figli!

Libro personalizzato di Natale per bambini: le iniziative di Urrà Eroi

Infine, sempre per sorprendere i più piccini, Urrà Eroi offre la possibilità di creare un libro personalizzato dedicato al Natale, che i vostri bambini riceveranno direttamente a casa…

Sul sito UrràEroi.it è possibile dare vita ad un libro con il nome e l’aspetto del/la vostro/a bambino/a, che sarà protagonista assoluto di 10 fantastiche storie a tema natalizio… Se avete più figli, niente paura, sono disponibili anche opzioni dedicate!

Insieme ai libri, inoltre, possono essere acquistati anche dei simpaticissimi peluche, ed è possibile aggiungere una bellissima confezione regalo di Natale che si trasforma in un gioco da tavolo per tutta la famiglia!