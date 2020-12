Oroscopo 2021, come sarà il nuovo anno? Ecco le previsioni segno per segno

Manca ormai davvero poco alla fine del 2020 e all’inizio del 2021, ma già è pronto l’Oroscopo che ci svelerà come sarà il nuovo anno… […]

Manca ormai davvero poco alla fine del 2020 e all’inizio del 2021, ma già è pronto l’Oroscopo che ci svelerà come sarà il nuovo anno… Curiosi di conoscere le previsioni del vostro segno?

LEGGI ANCHE: — Sicuro di conoscere il tuo segno zodiacale? La scoperta della NASA che sconvolge l’oroscopo. L’hanno cambiato anche a te?

Oroscopo 2021: ecco le previsioni per il nuovo anno!

Il 2020 è stato un anno devastante da tanti punti di vista! Plutone, Saturno e Giove sono stati tutto l’anno nel segno del Capricorno, dando del filo da torcere a tutto lo zodiaco… Anche Marte, in contrasto a questi pianeti, ha portato non poche difficoltà.

Ne deriva che le caratteristiche del Capricorno sono state portate alla loro conseguenza più estrema sotto tanti punti di vista: chiusura, autorità, confini… Termini che, col senno di poi, tornano decisamente familiari! Nel 2021, però, Saturno e Giove sono passati dal Capricorno all’Acquario, un segno che sbaraglia le regole, ribellandosi: davvero un bel presentimento per il nuovo anno!

L’Oroscopo 2021 di Ginny Chiara Viola

A raccontarci il nostro oroscopo e cosa succederà nel 2021 è l’astrologa Ginny Chiara Viola, blogger di Una parola buona per tutti, che ha appena pubblicato il suo nuovo libro: “Oroscopo personale 2021. Impara a sbaragliare Saturno contro nell’anno dei cambiamenti”.

Si tratta di un oroscopo molto approfondito, nel quale Ginny racconta in maniera estremamente dettagliata ogni segno zodiacale, aiutandoci ad affrontare tutto quello che il nuovo anno ci metterà di fronte nell’amore, nella salute e nel lavoro! Perché non sono le stelle a decidere di noi, ma siamo noi che dobbiamo imparare a leggerle per guidare la nostra vita.

Oroscopo 2021: cosa succederà segno per segno

Ariete

Cominciamo come sempre dall’Ariete: nel 2021 l’oroscopo di questo segno segue la sua impetuosità e passionalità. Nel nuovo anno acquisterà un certo desiderio di stabilità. La sua energia sarà ben incanalata da Saturno, per il ritorno di una grande positività!

Toro

Il Toro deve uscire dalla sua comfort zone, sfidando la stabilità a cui tendenzialmente mira sempre. I nati sotto questo segno dovranno quindi tentare di rinnovarsi e crearsi nuove abitudini che poi li accompagneranno verso una rinnovata stabilità!

Gemelli

Sicuramente, secondo l’oroscopo 2021 di Ginny Chiara Viola, i Gemelli saranno uno dei segni favoriti grazie alla loro genialità, vitalità e vivacità. Il loro ottimismo, coniugato con un Giove decisamente a favore, li porterà ad 2021 fantastico, nel quale non mancherà affatto la disponibilità a prendersi un grande impegno!

Cancro

Il Cancro, secondo Ginny Chiara Viola, nel 2021 si libererà da Giove e Saturno contro! Questo segno si godrà un grandissimo (e meritato) riposo, dedicandosi alla propria interiorità e spiritualità. Due doti che lo porteranno a soddisfazioni dal punto di vista personale, una vera e propria rinascita!

Leone

Brutte notizie per i nati sotto il segno del Leone. L’oroscopo per il 2021 parla chiaro: sarà il segno più colpito da Saturno contro! Queste difficoltà, però, si trasformeranno in grandi opportunità, grazie alla capacità di rimettersi in gioco e di ritrovare la propria felicità!

Vergine

La Vergine, invece, avrà di fronte un grandissimo anno. I nati sotto il segno della Vergine avranno infatti moltissime opportunità e soddisfazioni, che li porteranno ineditamente ad uscire dalla loro costante ricerca di ordine e stabilità senza rinunciare ad un impeto di passione, soprattutto a fine anno.

Bilancia

Ritorno di fiamma per la Bilancia, che secondo l’oroscopo 2021 di Ginny Chiara Viola si ritroverà davanti alla ricostruzione del suo mondo. Questo è l’anno buono per rimettersi finalmente in pista dopo tanti anni di instabilità ed incertezza.

Scorpione

Lo Scorpione si troverà contro l’opposizione di Urano, Giove e Saturno. Il suo anno non sarà certo dei più semplici, ma dovrà imparare a mettersi in discussione, guardarsi nel profondo e riscoprire intimamente la parte più arcana di sé stesso.

Sagittario

Il Sagittario si ritrova di fronte ad un ottimo Oroscopo 2021: Giove è il suo pianeta, e gli porterà certezze e sicurezza di sé. Nella terza decade potrà esserci qualche delusione ma, in generale, il nuovo anno per i nati sotto questo segno sarà davvero fantastico!

Capricorno

Anno leggero per il Capricorno: il 2021 sarà pregno di novità, ma con molta leggerezza! Le ansie saranno risolte e rinunciando per un attimo all’estremo perfezionismo che contraddistingue questo segno, si potrà dar vita ad un periodo di vera felicità!

Acquario

Secondo l’oroscopo di Ginny Chiara Viola il 2021 sarà davvero l’anno dell’Acquario! L’ottima congiuntura astrale permetterà all’Acquario di insegnare a tutti cosa significa cambiare, rimettersi in discussione, reinventarsi. Per i nati sotto questo segno si prospettano mesi estremamente positivi!

Pesci

Nel 2021 i Pesci potranno vivere appieno e con fantasia la propria emotività, ritrovandosi finalmente con la possibilità di gestire al meglio la propria vita, facendo del bene a tutti coloro che li circondano. I Pesci sapranno davvero godersi questo anno!

foto: Shutterstock