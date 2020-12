Veleno d’ape meglio del botox? Come funziona e gli effetti su rughe, cicatrici e dolori articolari

Dimenticatevi il botox: le star di hollywood impazziscono per il veleno d'ape un elisir naturale contro l'invecchiamento della pelle.

Addio botox: combattere le rughe in maniera naturale è possibile, grazie al veleno d’ape. Non solo combatte l’invecchiamento della pelle ma è efficace anche contro i dolori articolari e per rendere le cicatrici meno evidenti.

Veleno s’ape meglio del botox? Come funziona e gli effetti su rughe, cicatrici e dolori articolari

Da Kate Middleton a Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham e Michelle Pfeiffer sono molte le celebrities che nella loro routine di bellezza utilizzano il veleno d’ape. Grazie alla presenza dell‘apamina e della mellitina agisce sull’elasticità della pelle, stimolando la produzione di collagene e di elastica. Un effetto box tutto naturale che a differenza di quello chirurgico agisce ad un livello più superficiale senza bloccare le contrazioni dei muscoli facciali.

L’apamina contenuta nel veleno d’api è una tossina che applicata sulla pelle, produce un immediato effetto distensivo simile a quello del botulino e minimizza le rughe. La mellitina è un mix di amminoacidi che stimolano la produzione di collagene ed elastina, ed ha un potere antinfiammatorio. Recenti ricerche hanno dimostrato che tra le principali cause dell’invecchiamento della pelle c’è l’infiammazione cellulare.

Il processo con cui viene prelevato il veleno è del tutto innocuo per l’api, insetto prezioso e fondamentale per l’ecosistema.

Dopo aver fatto impazzire le celebrities internzionali questo potente e naturale elisir di bellezza è arrivato anche in Italia grazie alla LR Woder Company. Oltre alle linee a base di veleno d’api, troviamo anche la crema al latte d’asina, il volumizzante per le labbra e lo Spray Hollywood. Scopriamo di cosa si tratta.

WONDER BEE

Linea: Creme viso e corpo al veleno d’ape

La crema per il viso della linea Wonder Bee è composto da un mix di efficaci principi attivi tra cui spicca il prezioso ed innovativo Veleno d’ape (raccolto senza arrecare danno alle amiche api), considerato una delle più grandi novità in cosmetica, noto soprattutto per le sue proprietà tonificanti ed eccezionale alleato contro i segni del tempo.

39,00 €

CREMA MADRE AL LATTE D’ASINA

La Crema Viso definitiva per nutrire, proteggere e mantenere giovane la pelle grazie al potere curativo del Latte d’Asina.

Un rituale di bellezza per farti venerare come le regine dell’antichità.

Riparatrice, idratante, antiossidante e nutriente. Ricca di vitamine A, B, C, E e acidi grassi Omega-3 e Omega-6. Accelera la produzione di collagene e i processi di guarigione cutanea. Efficacia curativa per eczemi, acne, psoriasi e gli altri problemi della pelle. Riduce le imperfezioni, illumina e ripara la pelle rendendola morbida e vellutata

18,00 €

VOLUMIZZANTE LABBRA / ROSSO/NUDE/TRASPARENTE

Linea: Marilyn Monroe Make Up

Lipgloss volumizzante labbra RED con effetto immediato e duraturo.

Colorazione sensuale per labbra sexy, volumizzate e desiderabili (disponibile in altre due nuance di colore). Formato 9 ml.

Effetto immediato e duraturo. Effetto rimpolpante grazie al Veleno d’Ape. Sorriso sexy e irresistibile. Labbra enfatizzate e accese di colore e brillantezza. Contiene feromoni (OSMOPHERINE) per attrarre e sedurre. Estratto di Ginger e capsaicina con un leggero pizzicore generano l’effetto plumping. 16,00 €

WONDER BODY

Linea: Creme viso e corpo al veleno d’ape

Speciale crema corpo al veleno d’ape. mix di principi attivi tra cui spicca il prezioso e innovativo veleno d’ape (estratto senza arrecar danno alle preziose api).

Grazie alle sue eccezionali proprietà tonificanti è da tempo un cosmetico “obbligatorio” per ATTRICI e STAR INTERNAZIONALI. Formato tubo da 125ml.

Tonificante, grazie al principio attivo del veleno d’api. Drenante, grazie all’azione di guaranà e caffeina. Rassodante, un effetto lifting naturale. Idratante, per effetto dell’acido ialuronico contenuto. Texture fresca in crema-gel che rende piacevole l’applicazione e rapido l’assorbimento. 32,00 €

HOLLYWOOD SPRAY

Linea: LR Wonder Company

Hollywood Spray Viso, il cosmetico spray, affermata e amata tendenza delle celebrità Hollywoodiane è un trattamento anti-age, tonificante, idratante e lenitivo ideale per ogni momento della giornata e della sera da usare anche sopra al trucco. Puoi tenerlo in borsetta (tutto il giorno con te). Trasportabile nel bagaglio a mano. Ecofriendly. 19,00 €

Crediti foto@Shutterstock