Alla scoperta del mare più cristallino del Lazio: quest’isola sorprende per la sua bellezza, la tranquillità e un’atmosfera fuori dal tempo.

Quando si parla di vacanze nel Lazio, le prime mete balneari che vengono in mente sono spesso Sperlonga, Santa Marinella o Anzio. Ma c’è un luogo sorprendente che sfugge ancora alla massa e che, proprio per questo, conserva un fascino intatto: l’isola di Ventotene.

Situata al largo della costa laziale, nel cuore del Mar Tirreno, Ventotene è una delle isole Pontine meno frequentate, ma proprio questa sua discrezione la rende speciale. Le sue acque, limpide e turchesi, sono tra le più belle della regione. Basta uno sguardo per capire perché molti la considerano la vera perla balneare del Lazio.

Qui la natura è protagonista: le spiagge sono incorniciate da scogliere e vegetazione mediterranea, l’atmosfera è silenziosa, il ritmo rallenta. Chi arriva a Ventotene si ritrova in un angolo di pace che invita alla contemplazione, lontano dal turismo frenetico delle località più conosciute.

Ma Ventotene non è solo mare: è anche cultura, storia e avventura. I sentieri che attraversano l’isola regalano viste panoramiche, mentre le rovine romane e medievali raccontano un passato affascinante, spesso dimenticato. Per gli amanti delle attività in acqua, non mancano escursioni in barca, immersioni e snorkeling tra fondali vivi e ricchi di fauna marina.

Raggiungerla è più semplice di quanto si pensi: da Napoli o Formia partono traghetti che collegano quotidianamente l’isola alla terraferma. Un viaggio che vale non solo per la meta, ma per l’esperienza complessiva: un piccolo tuffo in un mondo che sembra fuori dal tempo.

