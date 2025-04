Quando parliamo di borse di lusso, il confine tra originale e falso è sottile. Ma esiste un codice segreto che può svelare la verità.

Quando parliamo di borse di lusso, dietro l’apparente perfezione di cuciture millimetriche e loghi scintillanti si nasconde un mondo in cui distinguere il vero dal fake non è affatto semplice. Il mercato delle borse di lusso contraffatte è in continua espansione, e i falsari sono diventati sempre più abili nel replicare dettagli che un tempo erano ritenuti come completamente inimitabili. Ma c’è ancora un elemento che fa la differenza: un codice segreto. Invisibile ai più, ma essenziale per stabilire se la borsa che stiamo acquistando a caro prezzo è davvero un originale o si tratta invece di una copia illegale. Si tratta di un sistema discreto e sofisticato che solo gli esperti conoscono, e che rappresenta l’ultima frontiera nella lotta alla contraffazione. Ma come funziona questo sistema? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock