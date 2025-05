Scoperto in Sudafrica e classificato come “Fancy Vivid Blue”, questo diamante è tra i più preziosi mai battuti all’asta da Sotheby’s.

È stato battuto all’asta a Ginevra uno dei diamanti più rari e affascinanti mai apparsi sul mercato: si chiama Mediterranean Blue, pesa 10,03 carati e appartiene alla categoria dei diamanti blu più puri al mondo. A conquistarlo è stato un collezionista privato americano, dopo una breve ma intensa gara tra due offerenti durata appena tre minuti. Il prezzo finale? Ben 21,5 milioni di dollari, superando le stime iniziali fissate a 20 milioni.

Il diamante è classificato come “Fancy Vivid Blue”, la tonalità più intensa e rara nella scala dei diamanti colorati, e appartiene al gruppo Tipo IIb, che rappresenta meno dello 0,5% delle gemme estratte globalmente. Questo significa non solo eccezionale purezza, ma anche una struttura chimica in grado di conferire quel colore blu saturo che lo rende così ricercato. La pietra è stata scoperta nella miniera sudafricana di Cullinan, famosa per aver restituito alcuni dei più importanti diamanti della storia.

Il “Mediterranean Blue” entra così nell’olimpo dei diamanti più pregiati mai venduti, non solo per il prezzo raggiunto, ma per la sua combinazione unica di rarità, colore e provenienza. Un vero gioiello della natura, che oggi brilla in una collezione privata, ma che rimarrà a lungo nei cataloghi delle pietre più leggendarie passate sotto il martello di Sotheby’s.

