A Milano esplode la moda dei Labubu: piccoli pupazzi diventati oggetti di culto, con prezzi alle stelle e code interminabili davanti ai negozi.

La nuova ossessione del lusso è servita. A Milano è esplosa una nuova mania che sta facendo impazzire collezionisti, influencer e appassionati di moda: il Labubu. Non si tratta di un semplice peluche, ma di un oggetto di culto prodotto da Pop Mart, in grado di attirare file chilometriche davanti ai negozi. Piccoli mostriciattoli dai denti aguzzi e dall’aria furba, i Labubu hanno conquistato il pubblico grazie anche alla visibilità data da celebrità come Lisa delle Blackpink. Ogni acquisto è una sorpresa, visto che i pupazzi vengono venduti in blind box. Ma quello che sorprende di più è il mercato parallelo che si è creato: i pezzi più rari possono arrivare a costare veramente tanto. Se vuoi sapere quanto, non ti resta che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock